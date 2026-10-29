Dürre-Entschädigung: Villach greift Landwirten unter die Arme
Die Stadt Villach greift Landwirten nach den heurigen Ernteausfällen unter die Arme. Tierhaltende Betriebe sowie Obst- und Gemüsebauern können eine Dürre-Entschädigung beantragen. Die Einreichfrist hat bereits begonnen.
Nach den hitzebedingten Verlusten des vergangenen Sommers gibt es finanzielle Entlastung für Villachs Landwirte. Der Gemeinderat hat ein Hilfspaket beschlossen, das sowohl Viehhaltern als auch Obst- und Gemüseproduzenten zugutekommt. Gefördert werden Betriebe, die Futtermittelengpässe oder Ernteeinbußen erlitten haben. „Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren regionale Lebensmittel, daher ist es wichtig, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern und zu stärken“, betont Landwirtschaftsreferent Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ).
Landwirte erhalten bis zu 500 Euro
Die Auszahlung erfolgt im Dezember nach vorheriger Prüfung durch die Behörden. Wie hoch der Betrag für den einzelnen Hof tatsächlich ausfällt, richtet sich nach dem Budgettopf, der auf sämtliche Betriebe aufgeteilt wird, welche rechtzeitig einen Antrag stellen und die Voraussetzungen erfüllen. Der Maximalbetrag ist auf 500 Euro pro Antragsteller begrenzt. Um den Rahmen zu erweitern, plant die Stadtpolitik zudem weitere Schritte: „Ich habe bereits einen weiteren Umlaufbeschluss vorbereitet, damit zusätzlich Mittel aus dem Landwirtschaftsbudget für die Dürrehilfe bereitgestellt werden“, kündigt Baumann an. Zusätzlich gelten die allgemeinen Regeln der Subventionsordnung für Land- und Forstwirtschaft.
Details zur Dürrehilfe:
Um die Unterstützung zu erhalten, müssen klare Kriterien erfüllt sein:
- Tierhaltung: Erforderlich sind mindestens drei Großvieheinheiten (GVE), etwa bei Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden oder Geflügel. Die Nachweisführung erfolgt via eAMA (Stichtag: 1. Jänner oder 30. September).
- Obst- und Gemüseanbau: Voraussetzung ist eine bewirtschaftete Fläche von wenigstens 0,5 Hektar, belegt durch den AMA-Mehrfachantrag.
Die Einreichfrist endet am 22. November. Der Antrag kann digital per Mail an behoerde@villach.at, auf dem Postweg an die GG 1 Behördenverwaltung (Rathausplatz 1, 9500 Villach) oder persönlich im Rathaus bei Birgit Mörtl (Zimmer 316, 3. Stock) abgegeben werden.