Dürre-Entschädigung: Villach greift Landwirten unter die Arme

Die Stadt Villach greift Landwirten nach den heurigen Ernteausfällen unter die Arme. Tierhaltende Betriebe sowie Obst- und Gemüsebauern können eine Dürre-Entschädigung beantragen. Die Einreichfrist hat bereits begonnen.

Nach den hitzebedingten Verlusten des vergangenen Sommers gibt es finanzielle Entlastung für Villachs Landwirte. Der Gemeinderat hat ein Hilfspaket beschlossen, das sowohl Viehhaltern als auch Obst- und Gemüseproduzenten zugutekommt. Gefördert werden Betriebe, die Futtermittelengpässe oder Ernteeinbußen erlitten haben. „Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren regionale Lebensmittel, daher ist es wichtig, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern und zu stärken“, betont Landwirtschaftsreferent Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ).

Landwirte erhalten bis zu 500 Euro

Die Auszahlung erfolgt im Dezember nach vorheriger Prüfung durch die Behörden. Wie hoch der Betrag für den einzelnen Hof tatsächlich ausfällt, richtet sich nach dem Budgettopf, der auf sämtliche Betriebe aufgeteilt wird, welche rechtzeitig einen Antrag stellen und die Voraussetzungen erfüllen. Der Maximalbetrag ist auf 500 Euro pro Antragsteller begrenzt. Um den Rahmen zu erweitern, plant die Stadtpolitik zudem weitere Schritte: „Ich habe bereits einen weiteren Umlaufbeschluss vorbereitet, damit zusätzlich Mittel aus dem Landwirtschaftsbudget für die Dürrehilfe bereitgestellt werden“, kündigt Baumann an. Zusätzlich gelten die allgemeinen Regeln der Subventionsordnung für Land- und Forstwirtschaft.