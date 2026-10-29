Heino gewinnt Genderzoff

Im Genderstreit um die geplante Filmserie „Rettungsschwimmer am Wörthersee“ oder Schwimmer:innen in der Heino mitspielen soll, haben sich die Wogen geglättet.

Nach Ärger um den Serientitel bleibt das Gendern aus – und Heino als Darsteller für die Wörthersee-Serie erhalten.

Nach Ärger um den Serientitel bleibt das Gendern aus – und Heino als Darsteller für die Wörthersee-Serie erhalten.

Die Vorgeschichte: Heino wollte aus der Serie aussteigen, weil der Titel „Die Rettungsschwimmer“ auf Innen gegendert werden sollte. „Entweder heißt es wie ausgemacht ‚Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee‘, oder Heino ist raus – er hasst die Genderei über alles“, so Manager Helmut Werner in einem Gespräch mit 5 Minuten. Er drohte sogar alles per Anwalt und mit Klage zu unterstreichen.

Streit um Titel beigelegt

Jetzt ruderte die Regisseurin Stefani Mayer aus Velden zurück: „Der Titel wird wieder ‚Die Rettungsschwimmer am Wörthersee‘ heißen“, wie sie der Bildzeitung in einem Interview nach anwaltlichem Druck erklärte. Ihre Mutter Andrea bestätigte heute auf Anfrage, dass man den Arbeitstitel der Filmserie wieder auf Rettungsschwimmer geändert hat und: „Heino ist damit zufrieden und wieder dabei.“ Man wird also keinen Richter brauchen, die Wogen rund um die geplante Serie, für die man noch einen Sender sucht, der sie produziert, haben sich damit wieder geglättet.

Unterschiedliche Ansichten

Während die Regisseurin weiterhin persönlich zur Gendersprache steht, lehnt Heino generell die Gendersprache ab. Er sei gegen die Verluderung der deutschen Sprache, wie er in einem Gespräch mit 5 Minuten betonte: „Das Gendern braucht niemand, es wird Zeit, dass wir uns von diesem Blödsinn verabschieden.“