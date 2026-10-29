Mehr Platz für die Kleinsten: Naturparkkindergarten in Stockenboi wächst

Der Naturparkkindergarten in Stockenboi wächst weiter: Am Donnerstag fand die offizielle Eröffnung einer vierten Gruppe statt. Diese wird als altersübergreifende Einheit für Ein- bis Sechsjährige geführt. Das fertiggestellte Projekt präsentierte Architekt Herwig Ronacher. Vor Ort dankte Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) der Kindergartenleiterin Karoline Granitzer sowie deren Team für die tägliche Arbeit. Reichmann betonte: „Der Naturpark-Kindergarten zeigt dabei, wie wertvoll die Verbindung zur Natur ist. Wenn ein Kind im Wald einen Käfer entdeckt, eine Pflanze beobachtet oder erlebt, wie aus einem kleinen Samen ein Baum wächst, lernt es weit mehr als bloße Fakten. Es entwickelt Neugier, erkennt Zusammenhänge und lernt, Verantwortung für seine Umwelt zu übernehmen. Die Natur ist nicht nur ein Spielplatz, sondern ein wertvoller Bildungsraum.“

Vierte Gruppe feierlich eröffnet

Bürgermeister Hans Jörg Kerschbaumer (FPÖ) freute sich über die zahlreichen interessierten Gäste. Auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) begrüßt die Erweiterung: „Wer die Natur von klein auf kennen und lieben lernt, wird später auch Verantwortung für ihren Schutz übernehmen. Genau hier leisten unsere Naturparkkindergärten einen unschätzbar wertvollen Beitrag.“ Die Bildungsstätte startete 1997 mit einer einzigen Gruppe und setzt auf naturpädagogische Inhalte. Durch die Kooperation mit dem Naturpark Weißensee lernen die Mädchen und Buben Nachhaltigkeit sowie Umweltschutz spielerisch kennen. Das Haus ist seit 2014 als Naturparkkindergarten zertifiziert und erhielt im Jahr 2024 das Österreichische Umweltzeichen.