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/ ©zVg. / Gemeinde Bad Bleiberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Hecher mit einigen Senioren.
Bad Bleiberg lud zum traditionellen Seniorentag.
Bad Bleiberg
29/10/2026
Nostalgie

Gemeinsam erinnern und feiern: Seniorentag in Bad Bleiberg

Zahlreiche ältere Mitbürger folgten im Herbst der Einladung der Marktgemeinde Bad Bleiberg zum Seniorentag. Bürgermeister Christian Hecher (ULB) hieß sie zu einem abwechslungsreichen Programm willkommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Das Treffen begann mit der offiziellen Begrüßung durch das Gemeindeoberhaupt. Anschließend nahmen Videoaufnahmen aus dem Hochtal sowie historische Aufnahmen aus der Topothek das Publikum mit auf eine visuelle Zeitreise, die viele Erinnerungen weckte. Punkt 12 Uhr tischte das Team des Restaurants Knappenhaus das Mittagessen auf, während das Musikduo Willi und Helmut für die passende Umrahmung sorgte.

Gemütliches Beisammensein

„Der Seniorentag ist eine schöne Gelegenheit, gemeinsam Zeit zu verbringen, Erinnerungen auszutauschen und einen gemütlichen Tag miteinander zu verbringen. Ich freue mich über die gute Beteiligung und bedanke mich bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben“, bilanzierte Bürgermeister Christian Hecher abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Hecher mit einigen Senioren.
©zVg. / Gemeinde Bad Bleiberg |
Eindrücke vom Seniorentag in Bad Bleiberg.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Hecher mit einigen Senioren.
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