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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Unfall.
Villach
30/10/2026
Verkehrsunfall

Kollision mit Baumreihe: 24-jähriger Autofahrer aus Villach verletzt

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Villach ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L47a, der Köstenberger Straße, im Gemeindegebiet von Köstenberg verletzt worden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)
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Der Erwachsene war gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Damtschach unterwegs, als es auf Höhe der Kreuzung mit dem Hohenwartweg zu dem Zwischenfall kam. Beim Versuch, in einer Rechtskurve an einem vorausfahrenden Fahrzeug vorbeizuziehen, geriet der Wagen ins Schleudern. „Dabei verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer links neben der Fahrbahn befindlichen Baumreihe“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.

Verletzungen unbestimmten Grades

Trotz der Kollision gelang es dem Verunglückten, seinen Pkw eigenständig zu verlassen. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Rettungsteam übernahm die medizinische Erstversorgung direkt an der Unfallstelle, ehe der Lenker zur genaueren Untersuchung in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert wurde.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Zur Bergung des beschädigten Autos rückten die Freiwilligen Feuerwehren Damtschach, Wernberg und Velden an. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte mit fünf Feuerwehrfahrzeugen vor Ort. Nachdem das Unfallfahrzeug geborgen war, transportierte ein Abschleppdienst den Wagen ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert
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