Schockanruf in Villach: Unbekannte tischten 88-Jähriger erfundene Tragödie auf

Mit der Lüge über einen tödlichen Unfall ihrer Tochter brachten Betrüger eine 88-jährige Villacherin um ihr Erspartes. Die Frau übergab Schmuck und Bargeld an die Täter.

Eine 88-jährige Frau aus Villach ist am Sonntag im Stadtgebiet von bisher unbekannten Tätern um ihr Erspartes gebracht worden. Die bislang Unbekannten kontaktierten die Seniorin gegen 13:20 Uhr über deren Festnetzanschluss. Am Apparat meldete sich ein Mann mit junger Stimme, der sich fälschlicherweise als Polizist ausgab und eine dramatische Notlage vorspielte: Ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verschuldet, bei dem ein Kind ums Leben gekommen und die Mutter schwer verletzt worden sei.

Betrug vermutet, dann geriet sie ins Zweifeln

Zwar hegte die Pensionistin anfangs den Verdacht, es handle sich um eine Betrugsmasche, doch geriet sie ins Zweifeln, weil der Täter den tatsächlichen Namen der Tochter nannte. Aus der Verunsicherung heraus trug sie sämtliches Bargeld sowie all ihre Schmuckstücke zusammen.

Wertsachen an Unbekannten übergeben

Die Wertsachen händigte sie schließlich im Foyer des Mehrparteienhauses an einen weiteren, bislang unbekannten jungen Mann aus. „Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag“, heißt es seitens der Beamten.