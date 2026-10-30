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Spanngurte auf der A2 bei Villach: Hier ist jetzt besondere Vorsicht geboten
Hindernisse auf der A2: Nach der Abfahrt Villach-Faaker See liegen Spanngurte mitten auf der Fahrbahn.
Auf der Süd Autobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz ist derzeit besondere Vorsicht geboten: Wie „Antenne Kärnten“ meldet, liegen im Bereich unmittelbar nach der Abfahrt Villach-Faaker See mehrere Spanngurte direkt auf der Fahrbahn.
Das gibt es zu beachten
Verkehrsteilnehmer, die sich dem Streckenabschnitt nähern, sollten gegebenenfalls ihre Geschwindigkeit rechtzeitig anpassen, einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten und mit unvorhergesehenen Hindernissen auf dem Asphalt rechnen.
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