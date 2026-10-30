Spanngurte auf der A2 bei Villach: Hier ist jetzt besondere Vorsicht geboten

Hindernisse auf der A2: Nach der Abfahrt Villach-Faaker See liegen Spanngurte mitten auf der Fahrbahn.

Verkehrsteilnehmer, die sich dem Streckenabschnitt nähern, sollten mit unvorhergesehenen Hindernissen auf dem Asphalt rechnen.

Verkehrsteilnehmer, die sich dem Streckenabschnitt nähern, sollten mit unvorhergesehenen Hindernissen auf dem Asphalt rechnen.

Auf der Süd Autobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz ist derzeit besondere Vorsicht geboten: Wie „Antenne Kärnten“ meldet, liegen im Bereich unmittelbar nach der Abfahrt Villach-Faaker See mehrere Spanngurte direkt auf der Fahrbahn.

Das gibt es zu beachten

Verkehrsteilnehmer, die sich dem Streckenabschnitt nähern, sollten gegebenenfalls ihre Geschwindigkeit rechtzeitig anpassen, einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten und mit unvorhergesehenen Hindernissen auf dem Asphalt rechnen.