Neueröffnung in Villach: „Cafe Maria“ startet zu Allerheiligen

Die gebürtige Liesertalerin zieht derzeit der Liebe wegen von Kremsbrücke nach Villach und erfüllt sich mit dem Lokal einen lang gehegten Wunsch.

Die gebürtige Liesertalerin zieht derzeit der Liebe wegen von Kremsbrücke nach Villach und erfüllt sich mit dem Lokal einen lang gehegten Wunsch.

Die gebürtige Liesertalerin zieht derzeit der Liebe wegen von Kremsbrücke nach Villach und erfüllt sich mit dem Lokal einen lang gehegten Wunsch. „Ich habe die Ausschreibung gesehen und mir gedacht, dass das sehr gut dazu passen würde. Ich freue mich riesig, dass es nun tatsächlich geklappt hat. Es ist ein Kindheitstraum von mir, ein kleines Café mit persönlicher Note zu betreiben“, so Dullnig.

Engagierte Pächterin gefunden

Auch die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig betont: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Eva Maria Dullnig eine engagierte Pächterin gefunden haben, die auf jahrelange Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken kann. Sie bietet nicht nur liebevoll gestaltete Grabgestecke an, sondern lädt mit kleinen Imbissen und hausgemachten Mehlspeisen auch zum Verweilen ein.“ Neben Kaffee, Imbissen wie Schinken-Käse-Toast, Frankfurtern und Käsekrainern bietet Dullnig selbstgemachte Mehlspeisen an.

Soft-Opening am Freitag

„Je nach Tagesangebot gibt es zum Beispiel Marmorkuchen, Apfelstrudel, Apfelkuchen oder Cremeschnitten“, erklärt die Gastronomin. Zudem führt das Café Kerzen, Blumen und eigens angefertigte Grabgestecke, die auf Wunsch auch individuell gestaltet werden. Das „Café Maria“ am Haupteingang des Waldfriedhofs startet mit einem Soft-Opening zu Allerheiligen von Freitag bis Sonntag, jeweils von 9 bis 18 Uhr. Der reguläre Betrieb beginnt ab Dienstag, 10. November, mit Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr; montags bleibt das Café geschlossen.