Missglücktes Wendemanöver: Lkw blieb auf schmaler Straße hängen

Ein Lkw-Fahrer manövrierte sich am Freitag in Gschriet in eine missliche Lage: Beim Rangieren blieb er mit seinem Fahrzeug stecken, sodass die Feuerwehr ausrücken musste.

Am Freitagmorgen geriet ein Lkw-Lenker in Gschriet im Bezirk Villach-Land in eine sprichwörtliche Zwickmühle: Beim Rangieren blieb das Schwerfahrzeug hängen, sodass an ein Weiterkommen nicht mehr zu denken war. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Ferndorf und Gschriet/Glanz sicherten das Fahrzeug mit zwei Greifzügen gegen einen drohenden Absturz ab. Ein privates Abschleppunternehmen führte die Bergung durch. Unterstützend war zudem die Polizei vor Ort.