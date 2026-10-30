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/ ©FF Ferndorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen LKW, der quer über eine Straße steht. Daneben stehen Einsatzkräfte der Feuerwehr.
Am Freitag ertönten die Sirenen im Bezirk Villach-Land.
Gschriet
30/10/2026
Einsatz

Missglücktes Wendemanöver: Lkw blieb auf schmaler Straße hängen

Ein Lkw-Fahrer manövrierte sich am Freitag in Gschriet in eine missliche Lage: Beim Rangieren blieb er mit seinem Fahrzeug stecken, sodass die Feuerwehr ausrücken musste.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Am Freitagmorgen geriet ein Lkw-Lenker in Gschriet im Bezirk Villach-Land in eine sprichwörtliche Zwickmühle: Beim Rangieren blieb das Schwerfahrzeug hängen, sodass an ein Weiterkommen nicht mehr zu denken war. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Ferndorf und Gschriet/Glanz sicherten das Fahrzeug mit zwei Greifzügen gegen einen drohenden Absturz ab. Ein privates Abschleppunternehmen führte die Bergung durch. Unterstützend war zudem die Polizei vor Ort.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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