Villacher Volkspartei drängt auf Taskforce im Rathaus

Die Villacher Volkspartei fordert die sofortige Einrichtung einer operativen Taskforce im Rathaus, um die Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2033 gemeinsam mit Tarvis und Kranjska Gora voranzutreiben.

Villach bewirbt sich gemeinsam mit dem italienischen Tarvis und dem slowenischen Kranjska Gora um die Auszeichnung als Kulturhauptstadt Europas 2033 – 5 Minuten berichtete. Die Villacher Volkspartei treibt diese grenzüberschreitende Initiative bereits seit mehr als zehn Jahren an, stieß im Villacher Rathaus bisher jedoch wiederholt auf Ablehnung. Nun gewinnt das Vorhaben an Dynamik: Die Region Friaul-Julisch Venetien stellt 100.000 Euro für eine gemeinsame Machbarkeitsprüfung bereit, und auch das Land Kärnten signalisiert Unterstützung.

ÖVP: „Jetzt rasch Taskforce im Rathaus einrichten“

Um diese Entwicklung bestmöglich zu nutzen, verlangt die Volkspartei die umgehende Schaffung einer operativen Arbeitsgruppe auf Gemeindeebene. „Das beharrliche Drängen der ÖVP für Villach als Europäische Kulturhauptstadt trägt endlich Früchte. Die Freigabe von 100.000 Euro für die trilaterale Machbarkeitsstudie durch Friaul-Julisch Venetien zeigt, dass dieses grenzüberschreitende Großprojekt Hand und Fuß hat“, erklärt Stadtparteiobmann Stadtrat Christian Pober.

Zudem drängt die Partei auf weitere Maßnahmen: Aktive Einbindung regionaler Kulturträger und der lokalen Kreativwirtschaft von Beginn an.

Volle Budget-Transparenz bei allen Vorbereitungsschritten.

Ruf nach raschem Handeln

„Wenn das Land Kärnten und unsere Nachbarn mit voller Kraft vorangehen, muss auch Villach das Tempo hochhalten. Wir dürfen nicht länger auf der Bremse stehen, sondern müssen unser Motto ‚grenzenlos‘ jetzt mit mutigem Handeln füllen“, betont Klubobmann Christian Struger. Die Mittel für die Untersuchung seien gesichert, nun gelte es, auf administrativer Ebene aktiv zu werden. „Nutzen wir diesen historischen Moment und machen wir das Dreiländereck zum stolzen Aushängeschild europäischer Zusammenarbeit“, so Struger abschließend.