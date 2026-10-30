Großangelegte Suchaktion im Gegendtal: 89-jährige Frau wird vermisst

Ein Polizeihubschrauber sorgt derzeit für Aufsehen im Gegendtal. „Er flog vor zirka zehn Minuten von Arriach in Richtung Villach, kam jetzt wieder zurück und fliegt in Richtung Verditz“, berichtet ein 5 Minuten-Leser. Auf Nachfrage bestätigt Bezirksinspektor Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, dass es sich hierbei um eine Suchaktion handelt: „Eine 89-jährige Frau wird vermisst, sie ist aus einem Altersheim verschwunden.“ Im Einsatz stehen außerdem mehrere Polizeistreifen.