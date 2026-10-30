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/ ©BM.I / FEST Klagenfurt
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Polizeihubschrauber in der Nacht.
Der Polizeihubschrauber kreist über dem Gegendtal.
Arriach
30/10/2026
Einsatz läuft

Großangelegte Suchaktion im Gegendtal: 89-jährige Frau wird vermisst

Eine großangelegte Suchaktion läuft derzeit im Gegendtal. In einem Pflegeheim wurde eine Bewohnerin als vermisst gemeldet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Ein Polizeihubschrauber sorgt derzeit für Aufsehen im Gegendtal. „Er flog vor zirka zehn Minuten von Arriach in Richtung Villach, kam jetzt wieder zurück und fliegt in Richtung Verditz“, berichtet ein 5 Minuten-Leser. Auf Nachfrage bestätigt Bezirksinspektor Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, dass es sich hierbei um eine Suchaktion handelt: „Eine 89-jährige Frau wird vermisst, sie ist aus einem Altersheim verschwunden.“ Im Einsatz stehen außerdem mehrere Polizeistreifen.

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