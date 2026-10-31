Suchhund findet vermisste Seniorin (89) in Villach-Land

Große Erleichterung in Afritz: Eine vermisste 89-Jährige wurde nach einer Suchaktion von einem Rettungshund lebend gefunden.

Ein Einsatz eines Polizeihubschraubers hat am Vortag im Bezirk Villach-Land für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten handelte es sich um eine großangelegte Suchaktion, die glücklicherweise ein positives Ende nahm: Die vermisste Person konnte rechtzeitig aufgefunden werden.

©Samariterbund Kärnten

Auf Waldweg gestürzt

Seit den Mittagsstunden gegen 12:45 Uhr galt eine 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenwohnheims in Afritz als abgängig. „Die Frau war mit ihrem Rollator in Richtung Berg ob Afritz unterwegs. Nach etwa zwei Kilometern bog sie auf einen unbefestigten Waldweg ab und verirrte sich in steiles, unwegsames Gelände. Erschöpft stürzte sie und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen“, erklärt Roland Tauchmann vom Samariterbund Kärnten. Die Alarmierung der Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten erfolgte um 19:02 Uhr über die LAWZ. Obwohl die Einheit zu diesem Zeitpunkt einer Totengedenkfeier in Wernberg beiwohnte, rückten die Einsatzkräfte unverzüglich nach Afritz ab, um die Suche zu unterstützen.

Eyko fand Seniorin

Rund zwei Stunden später, gegen 21 Uhr, verzeichnete das Suchteam den entscheidenden Erfolg: Der Magyar-Vizsla-Rüde Eyko, Stöberhund der Rettungshundestaffel Kärnten, entdeckte die Seniorin im schwierigen Terrain. Gemeinsam mit Hundeführerin Michaela Lesjak und Einsatzhelfer Arthur Göldner konnte die unterkühlte Frau gesichert und anschließend zurück in das Seniorenwohnheim transportiert werden. „Der Einsatz verdeutlicht, wie wichtig gut ausgebildete Rettungshunde und die Zusammenarbeit der beteiligten Einsatzorganisationen sind. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften für die professionelle Zusammenarbeit“, so Tauchmann abschließend.

©zVg

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 06:23 Uhr aktualisiert