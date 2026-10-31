VSV fordert den Meister: Adler wollen Negativserie in Graz beenden

Headcoach Allard kann nach aktuellem Stand aus dem Vollen schöpfen und wird die Partie voraussichtlich in Bestbesetzung in Angriff nehmen.

Headcoach Allard kann nach aktuellem Stand aus dem Vollen schöpfen und wird die Partie voraussichtlich in Bestbesetzung in Angriff nehmen.

Die Mannschaft von Headcoach Pierre Allard möchte nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen. Ziel ist es, die hartnäckige Negativserie von mittlerweile acht verlorenen direkten Duellen gegen die Steirer endlich zu beenden.

Formvergleich

Die sportliche Ausgangslage beider Teams stellt sich unterschiedlich dar. Während die zehntplatzierten Adler am Mittwoch dem Tabellenführer Bozen knapp mit 2:3 unterlagen und aus den letzten fünf Partien nur zwei Siege holten, zeigen sich die Grazer deutlich formstärker. Der Tabellensechste feierte aus den vergangenen sieben Spielen fünf Erfolge, darunter ein überzeugender 3:1-Derbysieg gegen den KAC am Freitag. Nach einem durchwachsenen Saisonstart präsentiert sich der Meister unter Headcoach Dan Lacroix mittlerweile wieder enorm stabil.

Bestbesetzung steht bereit

Auf dem Eis wartet auf den VSV vor allem aufgrund der gegnerischen Offensive eine große Herausforderung, denn Angreifer wie Topscorer Nick Swaney agieren brandgefährlich. Zudem sorgt der neu verpflichtete finnische Torhüter Henri Kiviaho für zusätzliche defensive Stabilität bei den Hausherren. Im Kampf um Zählbares gibt es für die Blau-Weißen zumindest in personeller Hinsicht positive Nachrichten. Headcoach Allard kann nach aktuellem Stand aus dem Vollen schöpfen und wird die Partie voraussichtlich in Bestbesetzung in Angriff nehmen. Das richtungsweisende Aufeinandertreffen in Graz beginnt am Sonntag um 17:30 Uhr und wird auf ORF Sport+ sowie im Radio Kärnten live übertragen.