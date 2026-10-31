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/ ©Florian Klengl
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Baustelle.
Die Umsetzung erfolgt durch den Schutzwasserverband Rosental und erfordert eine Gesamtinvestition von 655.000 Euro, die gemeinschaftlich von Bund, Land, Gemeinde, Landesstraßenverwaltung und Verbund getragen wird.
St. Jakob im Rosental
31/10/2026
Sanierung

655.000 Euro für den Hochwasserschutz in Villach-Land

Nach den schweren Hochwassern der Jahre 2023 und 2024 startet in St. Jakob im Rosental ein dringend notwendiges Schutzprojekt am Rosenbach.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Da die enormen Wassermassen die Bachsohle massiv ausgespült haben und eine bestehende Sperre im Ortsteil Lessach akut einzustürzen droht, wird nun ein neues Betonquerwerk errichtet.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Spatenstich.
©Florian Klengl
Spatenstich mit, v.l.n.r.: Hannes Hafner (Fischereiberechtigter), Martin Schuschou (Partieführer Wildbach- und Lawinenverbauung), Guntram Perdacher (Bürgermeister), DI Hannes Burger (Leitung Wildbach- und Lawinenverbauung Kärnten Süd), Ing. Bernd Gatternig (Projektleiter), Peter Janezic (Obmann Agrargemeinschaft Nachbarschaft Lessach).

Flussbett stabilisieren

Die Konstruktion soll das Flussbett stabilisieren und die vorhandenen Anlagen für viele Jahrzehnte absichern. Wie Bürgermeister Guntram Perdacher und die Wildbach- und Lawinenverbauung betonen, minimiert das Bauvorhaben nicht nur die Gefahr für die Bevölkerung, sondern ist auch entscheidend, um die Wasserversorgung für große Teile der Gemeinde zu gewährleisten.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Baustelle.
©Florian Klengl

Gesamtinvestition von 655.000 Euro

Die Umsetzung erfolgt durch den Schutzwasserverband Rosental und erfordert eine Gesamtinvestition von 655.000 Euro, die gemeinschaftlich von Bund, Land, Gemeinde, Landesstraßenverwaltung und Verbund getragen wird.

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