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/ ©Montage: Canva / Leserin
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Ballon.
Ein an einem Kanalgitter befestigter roter Ballon sorgt in den Villacher Straßen für Gänsehaut.
Villach
31/10/2026
"ES"-Anlehnung

Halloween-Grusel in Villach: Die roten Luftballons aus dem Kanal sind zurück

Rote Luftballons an Kanalgittern versetzen Grusel-Fans in Villach in Angst und Schrecken. Doch was steckt eigentlich dahinter?

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)
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In Villach sorgen Unbekannte rund um die aktuelle Halloween-Nacht einmal mehr für echte Gänsehautmomente: Bereits zum vierten Mal in Serie tauchten an mehreren Kanalgittern festgebundene, leuchtend rote Luftballons auf.

Bedeutung

Was für Ahnungslose wie ein harmloses Überbleibsel einer Feier wirken mag, lässt Kennern des Horrorgenres das Blut in den Adern gefrieren. Die Szenerie ist nämlich eine unmissverständliche Anspielung auf Stephen Kings berühmten Roman und Grusel-Film „ES“. Im düsteren Werk fungiert der auffällige Ballon als Zeichen dafür, dass sich der sadistische Killer-Clown Pennywise, der für Angst und Schrecken sorgt, in unmittelbarer Nähe aufhält.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Ballon.
©Leserin
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Ballon.

5 Minuten-Leserin bemerkte Ballon

Ein Bild einer aufmerksamen 5-Minuten-Leserin dokumentiert das noch frühe, aber doch schaurige Treiben in den Villacher Straßen. Wer genau hinter der wiederkehrenden, unheimlichen Dekoration steckt und welche konkrete Intention damit verfolgt wird, bleibt zwar weiterhin im Dunkeln. Es ist jedoch stark davon auszugehen, dass es sich um einen überaus effektiven Halloween-Streich handelt, der seinem Zweck, dem Verbreiten von ordentlichem Grusel, voll und ganz gerecht wird.

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