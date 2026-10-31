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/ ©zVg. / KK
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Krippe.
Regionale Handwerkskunst in Ledenitzen.
Ledenitzen
31/10/2026
Kommende Woche

Krippen, Bären und Co.: Kunsthandwerk-Ausstellung lädt zum Staunen ein

14 Aussteller zeigen am 7. und 8. November 2026 ihr Können bei der Kunsthandwerk-Ausstellung im Kulturhaus Ledenitzen. Der Erlös fließt in einen guten Zweck.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See wird am 7. und 8. November 2026 Schauplatz für regionales Handwerk: Im Kulturhaus Ledenitzen versammeln sich 14 Aussteller zur Kunsthandwerk-Ausstellung. Die Palette reicht von Schmuck und Keramik über Honig und Kerzen bis hin zu Strick- und Häkelarbeiten.

Krippen, Bären und Tombola

Zu den Mitwirkenden zählen Franz Maier aus Landskron, der im Rahmen einer Krippenhausausstellung acht fertige Krippen präsentiert, sowie Eva Rolling aus Techelsberg, deren Schwerpunkt auf der Herstellung von Puppen und Bären liegt. Begleitend gibt es eine Tombola. Ihr Reinerlös kommt den Pfadfindern der Lebenshilfe Ledenitzen zugute. Auch für die Verpflegung der Gäste ist bestens gesorgt.

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