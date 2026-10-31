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/ ©Rabenhof Theater Wien / Pertramer
Ein Bild auf 5min.at zeigt Anna Mabo mit einem Mikrophon in der Hand.
Theaterabend im Congress Center Villach.
Villach
31/10/2026
Am 5. November

Volkstheater trifft Popkonzert: Musikalischer Abend in Villach

Das Wiener Rabenhof Theater gastiert am Donnerstag, dem 5. November 2026, im Congress Center Villach. Gezeigt wird die Liebesgeschichte „Ferdinand Raimund – Der Ganze“ von und mit der Liedermacherin Anna Mabo.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Am kommenden Donnerstag, dem 5. November 2026, steht im Josef-Resch-Saal des Congress Centers Villach ein Theaterabend auf dem Programm. Um 19.30 Uhr gastiert dort das Rabenhof Theater Wien mit der Liebesgeschichte „Ferdinand Raimund – Der Ganze“. Im Zentrum steht das Schaffen von Ferdinand Raimund, der neben Johann Nestroy der bedeutendste Vertreter des Alt-Wiener Volkstheaters war. Anna Mabo zeichnet sich als Autorin, Regisseurin und Liedermacherin für das Projekt verantwortlich. Sie wandelte die klassischen Werke in ein Musical um, das Elemente aus Volkstheater, Popkonzert und Liebeskomödie verknüpft.

Darbietung ehrt Ferdinand Raimund

Inhaltlich führt die Darbietung durch den gesamten Raimund-Kosmos – von Magie bis Wahnsinn, von Alpenkönig bis Verschwender, versehen mit Schmäh und Schicksal. Karten für die Vorstellung können online über oeticket sowie an sämtlichen regulären Vorverkaufsstellen erworben werden.

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