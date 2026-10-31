Rinderstyling auf 1.250 Metern: Kärntner Jungzüchter trainierten in Arriach

Am 17. Oktober 2026 luden die Kärntner Jungzüchter zum Bambini- und Stylingtag nach Arriach ein. Auf dem Biedermannhof der Familie Gruber lernte der Nachwuchs die richtige Vorbereitung von Schaurindern kennen.

Der diesjährige Bambini- und Stylingtag der Kärntner Jungzüchter fand am 17. Oktober 2026 am Biedermannhof in Arriach statt. Vor herbstlicher Bergkulisse auf 1.250 Metern Seehöhe widmeten sie sich der Vorbereitung von Rindern für künftige Schauen. Das Hauptaugenmerk der Schulung lag auf dem rassespezifischen Styling sowie dem exakten Schnitt mit der Schermaschine. Langjährige Profis zeigten den Anwesenden, wie Rinder optimal präsentiert werden und welche Richtlinien bei Wettbewerben gelten. Die Jungzüchter vertieften ihr Wissen gezielt mit Blick auf kommende Auftritte.

Vorbereitung auf den Grand Prix

Auch für Kleinkinder bot die Veranstaltung Unterhaltung: Sie verbrachten Zeit beim Streicheln von Kälbern, beim Malen und beim ersten Kennenlernen der Materie. Molkereiprodukte der Kärntnermilch dienten als Zwischenmahlzeit für alle Anwesenden. Nach dem abwechslungsreichen Schulungsprogramm gab es zur Belohnung Frankfurter und Mehlspeisen. Ob das Gelernte erfolgreich umgesetzt wird, zeigt sich am 21. November 2026 beim 5. Kärntner Jungzüchter Grand Prix in St. Donat.