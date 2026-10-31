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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Congress Center in Villach.
Vom 13. bis 15. November warten im Congress Center über 1.000 Brett- und Kartenspiele.
Villach
31/10/2026
Spieletage
#goodnews

Congress Center Villach wird drei Tage zum Spieleparadies

Vom 13. bis 15. November verwandelt sich das Congress Center Villach in ein Spieleparadies. Die 32. Auflage der Kärntner Spieletage bieten Brettspielklassiker, Turniere und kreative Stationen für Groß und Klein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Eine Auswahl von über 1.000 Brett- oder Kartenspielen erwartet die Besucher bei den diesjährigen Kärntner Spieletage. Nach dem Auftakt am Freitag um 9 Uhr steht das Areal täglich bis 18 Uhr für Besucher offen. Hersteller wie Amigo, Schmidt Spiele, Ravensburger und Piatnik stellen ihre Produkte dort zur Schau. Zudem steht das Team von DnB Cards & Games Sammelkarten-Liebhaber mit Ratschlägen zur Seite.

Schachduelle und Virtual Reality

Abwechslung verspricht die CHS Villach mit Mitmachstationen: Hier können Besucher etwa eigene Buttons entwerfen oder virtuelle Welten erforschen und Einblicke in gesunde Ernährung gewinnen. Am Schachstand des ESV ASKÖ Admira Villach messen sich wiederum Einsteiger und Fortgeschrittene in taktischen Duellen.

Gebrauchtspielebörse

Ergänzt wird die Veranstaltung durch einen Second-Hand-Markt für Brett- und Kartenspiele sowie tiptoi-Produkte. Die Annahme erfolgt am Freitag von 9 bis 17.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Der Verkauf findet am Samstag (9 bis 17.30 Uhr) und Sonntag (9 bis 15 Uhr) statt.

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