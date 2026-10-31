Kindergarten in Nötsch wurde ausgebaut: Platz für zwei neue Gruppen

Die Gemeinde Nötsch im Gailtal hat am Freitag den neuen Zubau des örtlichen Kindergartens feierlich eröffnet. Damit entsteht Platz für zwei zusätzliche Gruppen.

In Nötsch im Gailtal steht für die Jüngsten ab sofort deutlich mehr Raum zur Verfügung. Am Freitag feierten Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ), Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) sowie Bürgermeister Alfred Altersberger (ÖVP) die offizielle Eröffnung des neuen Kindergartenzubaus. Das zweistöckige Gebäude aus Holz erweitert die bestehende Einrichtung und schafft Platz für zwei zusätzliche Gruppen. Genutzt werden die modernen Räume bereits seit September. Durch die Vergrößerung entstanden zudem sieben neue Arbeitsplätze.

Millionen-Investition in Kinderbetreuung

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich laut genehmigtem Finanzierungsplan auf rund 1,07 Millionen Euro. 700.000 Euro stammen dabei aus Bedarfszuweisungen außerhalb des Rahmens für die Jahre 2026 und 2027. Weitere Gelder flossen über Förderungen für den elementaren Betreuungsausbau, räumliche Qualitätsverbesserungen sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit.

Rückenwind für Familien

„Familien brauchen die Sicherheit, dass ihr Alltag auch in einer ländlichen Gemeinde funktioniert. Dazu gehört eine verlässliche Kinderbetreuung vor Ort. Sie schafft Freiraum für eine Berufstätigkeit und trägt zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen bei. Als Gemeindereferentin unterstütze ich deshalb Investitionen, die sich unmittelbar im Leben der Menschen auswirken. Wer Familien vor Ort stärkt, sichert die Zukunft unserer Gemeinden“, betonte Lagger-Pöllinger. Sie bedankte sich bei Altersberger, dem Gemeindeteam sowie Kindergartenleiterin Sabine Nischlwitzer und ihrer Belegschaft.

Fünf Gemeinden arbeiten zusammen

Bildungslandesrat Reichmann hob den fachlichen Nutzen hervor: „Kinder brauchen Räume, in denen sie neugierig sein, gemeinsam spielen und ihre Fähigkeiten entfalten können. Der Ausbau in Nötsch schafft dafür gute Voraussetzungen und unterstützt die Pädagoginnen und Pädagogen bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit.“ Um das Betreuungsangebot über die Gemeindegrenzen hinaus abzusichern, wurde eine Kooperationsvereinbarung mit Finkenstein, Arnoldstein, Hohenthurn und Feistritz an der Gail unterzeichnet.