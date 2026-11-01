Halloween-Scherz am Faaker See: Harley-Statue trägt plötzlich „weißes Gewand“

Da haben sich wohl ein paar Halloween-Scherzkekse ausgetobt. Die Harley-Davidson-Statue am Faaker See wurde in der Nacht auf Sonntag komplett mit Klopapier eingewickelt. Die Polizei wurde verständigt.

Wer in der Nacht auf Sonntag an der Harley-Davidson-Statue am Faaker See in der Gemeinde Finkenstein vorbeikam, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Unbekannte haben das Motorrad-Denkmal über und über mit Toilettenpapier „dekoriert“.

Polizei wurde um 3 Uhr früh verständigt

„Ich weiß ja nicht, ob das so gehört, aber ich glaube nicht“, meldete sich ein 5-Minuten-Leser in der Nacht auf 1. November bei der Redaktion. Mitgeschickt hat er einige Fotos von der Harley-Statue am Faaker See, die mit Klopapier behängt wurde. Wie ein Beamter der Polizeiinspektion Faak am See auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, wurde die Polizei gegen 3 Uhr morgens über den Vorfall informiert. Offenbar hatten sich ein paar Unbekannte einen Halloweenstreich erlaubt. Größeren Schaden dürften die nächtlichen Scherzkekse dabei allerdings nicht angerichtet haben. Laut Polizei liegt keine Sachbeschädigung vor. „Die Gemeinde wurde bereits informiert und kümmert sich um die Reinigung“, so der Beamte abschließend.

Kärnten recht ruhig zu Halloween

Abgesehen davon gab es in Kärnten keine gröberen Vorkommnisse in der Halloweennacht, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten auf Anfrage von 5 Minuten erklärte: „Es gab ein paar Kleinigkeiten, aber nichts Besonderes für eine Samstagnacht.“