Familie eröffnet regionalen Genussladen mitten in Villach

In der Villacher Innenstadt gibt es bald eine neue Adresse für Genießer! Am Hauptplatz eröffnet ein Geschäft mit Kärntner Spezialitäten. Zur Eröffnung dürfen Besucher sogar kostenlos verkosten.

Brot, Käse, Speck und andere Spezialitäten direkt aus Kärnten: In der Villacher Innenstadt gibt es demnächst eine neue Einkaufsmöglichkeit für regionale Lebensmittel. Am Donnerstag eröffnet der „Kärntner Genussladen – Regionale Spezialitäten“ am Hauptplatz 19 seine Türen. Zur Eröffnung sind Besucher auch zu einer Verkostung eingeladen.

Von Natursauerteigbrot bis Kärntner Speck

Wer Wert auf Lebensmittel aus der Region legt, soll im neuen Geschäft fündig werden. Angeboten werden Produkte von Kärntner Bauern und regionalen Herstellern. Das Sortiment reicht von Natursauerteigbrot, Milch und Eiern über Honig und Käse bis hin zu Speck, Würsten und verschiedenen Süßigkeiten. Auch saisonale Spezialitäten sollen erhältlich sein. „Mit dem Kärntner Genussladen möchten wir regionalen Produzentinnen und Produzenten eine Bühne geben und unseren Kundinnen und Kunden zeigen, wie vielfältig und köstlich unsere Heimat ist. Wir möchten einen Ort schaffen, an dem man gerne einkauft, Neues entdeckt und ein Stück Kärnten mit nach Hause nehmen kann“, erklärt die Betreiberfamilie Hermann.

Eröffnung mit Verkostung am Donnerstag

Unter dem Motto „Echt. Regional. Ehrlich. Gut.“ möchte das Geschäft nicht nur regionale Produkte verkaufen, sondern auch das Bewusstsein für regionale Lebensmittel und die

heimische Landwirtschaft stärken. Eröffnet wird am Donnerstag, dem 5. November, um 15 Uhr am Hauptplatz 19 in Villach. Interessierte können vorbeischauen, den neuen Laden kennenlernen und Kärntner Spezialitäten verkosten.