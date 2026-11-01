Workwear Wallner ist „Betrieb des Monats Oktober 2026“

Der Villacher Familienbetrieb Wallner Workwear wurde vom Klub der Köche Kärnten zum „Betrieb des Monats Oktober 2026“ ausgezeichnet. Das Unternehmen von Hannes Wallner hat sich auf hochwertige Berufsbekleidung spezialisiert und ist insbesondere für Gastronomie und Hotellerie ein kompetenter Ansprechpartner. Seit der Gründung im Jahr 2002 steht das Unternehmen für Qualität, Funktionalität und persönliche Beratung. Das Sortiment umfasst Berufsbekleidung für Küche und Service, Rezeption, Housekeeping sowie weitere Branchen. Besonderen Wert legt Wallner Workwear auf hochwertige Materialien, Tragekomfort und ein professionelles Erscheinungsbild.

Hauseigene Stickerei und Schneiderei

Eine besondere Stärke des Betriebs ist die hauseigene Stickerei und Schneiderei. Firmenlogos, Namen und individuelle Motive können direkt vor Ort aufgestickt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Änderungen, Anpassungen und individuelle Anfertigungen an. Dadurch erhalten Gastronomie- und Hotelbetriebe maßgeschneiderte Lösungen für einen einheitlichen und professionellen Auftritt ihrer Mitarbeiter. Neben dem Geschäft in der Villacher Innenstadt steht Kunden auch ein Online-Shop zur Verfügung.

Auszeichnung eines regionalen Fachbetriebs

Zur Übergabe der Auszeichnung gratulierten Präsident Richard Hessl, Schriftführer Christian de Roja und Michael Peitler vom Klub der Köche Kärnten dem Firmenchef Hannes Wallner. Mit der Auszeichnung würdigt der Klub der Köche Kärnten einen regionalen Fachbetrieb, der mit persönlicher Betreuung, handwerklicher Veredelung und branchenspezifischem Know-how zur Ausstattung professioneller Gastronomie- und Hotelbetriebe beiträgt. Der Klub der Köche Kärnten gratuliert Hannes Wallner und seinem Team herzlich zur Auszeichnung als „Betrieb des Monats Oktober 2026“ und wünscht weiterhin viel Erfolg.