Trauer am Wörthersee: Engagierter Modeunternehmer verstorben

Velden trauert um einen Unternehmer, der das örtliche Geschäftsleben über viele Jahrzehnte mitgeprägt hat. Richard Wöss ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Bis ins hohe Alter blieb er seiner Leidenschaft treu.

Sein Leben war geprägt von Unternehmergeist, Tatendrang und der Freude am Geschäft. Richard Wöss, der über viele Jahrzehnte in Velden am Wörthersee unternehmerisch tätig war, ist am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, verstorben. Geboren wurde er am 30. Oktober 1936 in Villach. Seinen 90. Geburtstag erlebte er somit knapp nicht mehr.

Vom Lebensmittelgeschäft zur Café-Bar

In Veldener Geschäftsleben war Richard Wöss über viele Jahre eine bekannte Persönlichkeit. Bis Ende der 1990er-Jahre führte er in den Räumlichkeiten des heutigen Lokals „Aqua“ zunächst ein Lebensmittelgeschäft und später eine Café-Bar. Dabei bewies er schon früh ein Gespür für die Wünsche seiner Kunden. Wöss gehörte zu den ersten Unternehmern in Velden, die auch am Abend und an Wochenenden ihre Waren anboten. Die Bedürfnisse seiner Kundschaft standen für ihn stets im Mittelpunkt.

Auch im hohen Alter für die Familie im Einsatz

Mit dem Ende seiner eigenen Geschäftstätigkeit zog sich Richard Wöss keineswegs vollständig aus dem Arbeitsleben zurück. Stattdessen unterstützte er seinen Sohn Christian Wöss, der seit 1989 in der Modebranche selbstständig ist und mit „Mode Wöss“ ein bekanntes Modegeschäft am Europaplatz in Velden betreibt. Mit seinem Tod verliert Velden einen langjährigen und engagierten Unternehmer, der das örtliche Geschäftsleben über viele Jahre mitgeprägt hat.