Schwerer Unfall in Villach fordert acht Verletzte

In Villach sind am frühen Sonntagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte unterwegs. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, hat sich ein größerer Unfall mit mehreren Beteiligten ereignet.

Wie mehrere Leser der 5-Minuten-Redaktion meldeten, kommt es aktuell – am frühen Sonntagnachmittag (1. November) – zu einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften in Villach-Warmbad. Eine Leserin schrieb etwa: „Beim Transgourmet fahren Polizei, Feuerwehr und Rettung. Was ist passiert?“ Auch ein Hubschrauber soll im Einsatz sein. Auf Nachfrage bestätigte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten: „Es gab einen größeren Unfall mit mehreren Beteiligten in Villach.“

Update: Unfall fordert acht Verletzte

Hauptbrandmeister Alexander Scharf, Pressesprecher der Hauptfeuerwache Villach, gab gegenüber 5 Minuten nähere Informationen zu dem Unfall bekannt. Dieser ereignete sich auf der B83 kurz vor der Abfahrt Gödersdorf. „Es sind drei Fahrzeuge miteinander kollidiert, insgesamt gibt es acht Verletzte“, schildert Scharf die Situation. Eine Person musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Aktuell läuft der Einsatz noch, im Einsatz stehen neben der Hauptfeuerwache Villach auch die Freiwilligen Feuerwehren Judendorf und Turdanitsch-Tschinowitsch sowie die Polizei und Rettungskräfte des Roten Kreuzes. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und was genau passiert ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 15:59 Uhr aktualisiert