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/ ©Montage: Tierheim Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Fundkater und eine Fundtaube.
Wer kennt sie? - Diese Tiere sind auf der Suche nach ihren Besitzern.
Villach
01/11/2026
Fundtiere

Besitzer gesucht: Beringte Taube und zwei Kater im Tierheim abgegeben

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere sind dort untergebracht. Wir präsentieren euch heute eine Auswahl der tierischen Bewohner.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(265 Wörter)
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Viele Schützlinge des Kärntner Tierschutzvereins Villach wünschen sich neue Besitzer, die ihnen ein Zuhause und Geborgenheit schenken. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Zuhause für Balu und Mogli gesucht

Infos zu Balu und Mogli

  • beide männlich
  • kastriert
  • beide braun getigert + weiß
  • geboren: April 2026

Balu und Mogli sind zwei Katzen, die etwas Zeit brauchen, um Vertrauen zu fassen. „Bei vertrauten Personen zeigen sie bereits ihre sanfte Seite und genießen Streicheleinheiten“, heißt es vonseiten des Villacher Tierheim-Teams. Nun wünschen sich die beiden ein ruhiges Zuhause bei einfühlsamen Menschen, die ihnen Sicherheit geben und ihnen die Zeit lassen, in ihrem neuen Leben anzukommen und sich wohlzufühlen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Katzen, die sich einander gegenüber sitzen.
©Tierheim Villach
Balu und Mogli wünschen sich ein ruhiges Zuhause.

Fixi und Foxi brauchen ausreichen Platz zum Fliegen

Infos zu Fixi und Foxi

  • männlich und weiblich
  • beide geboren: 2025

Die beiden Nymphensittiche wünschen sich ein neues Zuhause bei verantwortungsvollen Menschen, welche ihnen ein artgerechtes Leben ermöglichen. Wichtig sind ausreichend Platz zum Fliegen, Beschäftigung und viel Liebe. Fixi und Foxi werden ausschließlich gemeinsam vermittelt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Nymphensittiche.
©Tierheim Villach
Hast du ein Plätzchen für die beiden Nymphensittiche?

Wer kennt mich?

Diese beringte Taube ist am 24. Oktober 2026 in der Werthenaustraße in Villach zugeflogen und befindet sich nun im Tierheim Villach. Der Besitzer oder die Besitzerin soll sich bitte im Tierheim unter 04242/54125 melden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Taube.
©Tierheim Villach
Weißt du, wohin ich gehöre?

Besitzer gesucht

Auch zwei Kater warten im Tierheim Villach darauf von ihren Besitzern abgeholt zu werden. Der eine wurde in der Ortschaft Stiegl in der in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See aufgefunden; der andere in der Nähe des Raunaweges in Landskron.Der Besitzer oder die Besitzerin soll sich im Tierheim unter der Telefonnumer 04242/54125 melden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Kater.
©Tierheim Villach |
Wer vermisst mich?
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Kater.
©Tierheim Villach |
Wer vermisst mich?

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.

Tierheim Öffnungszeiten

Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
Sonntag und Feiertag geschlossen
Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr

Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!

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