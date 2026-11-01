Acht Verletzte bei Unfall nahe Villach: Nun gibt es neue Details

Ein Verkehrsunfall auf der B83 Kärntner Straße kurz vor Villach forderte am Sonntag acht Verletzte. Inzwischen gaben die Einsatzkräfte nähere Details bekannt.

Wie berichtet, kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B83 Kärntner Straße auf Höhe von Villach-Warmbad. Infolgedessen rückten die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Judendorf und Turdanitsch-Tschinowitsch zum Einsatz aus.

©HFW Villach Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag im Bereich von Villach-Warmbad.

Bild der Verwüstung

Drei Fahrzeuge waren in das Unfallgeschehen verwickelt; zwei davon lagen im Straßengraben. Als der Rüstzug der Hauptfeuerwache Villach eintraf, kümmerte sich das Rote Kreuz bereits um die Verletzten. „Ein Lenker befand sich noch im Fahrzeug und war glücklicherweise ansprechbar“, berichtet Hauptbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach. Mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes schufen die Florianis daraufhin eine sogenannte „Große Seitenöffnung“ auf der Fahrerseite. Anschließend konnte der Mann mit einem Spineboard schonend aus dem Unfallwrack gehoben werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die sieben weiteren Insassen der beiden anderen Unfallfahrzeuge wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung mit mehreren Rettungswagen ins Klinikum Villach eingeliefert. Alle acht Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

©HFW Villach Der Unfall forderte acht Verletzte.

Kärntner Straße vorübergehend komplett gesperrt

Für die Rettungs- und Bergearbeiten war die B83 Kärntner Straße komplett gesperrt. Während die Feuerwehren Judendorf sowie Turdanitsch-Tschinowitsch die Unfallstelle absicherten, den Brandschutz aufbauten und das Rettungsteam unterstützten, übernahm die Hauptfeuerwache technische Aufgaben und barg per Kran ein Hybridfahrzeug. Der Abtransport aller drei Unfallwracks erfolgte durch einen privaten Abschleppdienst. Abschließend führten die Feuerwehren noch Öl-Bindearbeiten durch und reinigten die Fahrbahn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 16:52 Uhr aktualisiert