Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Kärntner Ruatnteifl
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Mitglieder der „Kärntner Ruatnteifl“ in ihren Krampus-Kostümen.
Die Vorfreude bei den „Kärntner Ruatnteifln“ steigt.
Seltschach
01/11/2026
Am 6. November

Premiere in Seltschach: Kärntner Ruatnteifl laden zum 1. Krampuslauf

Am kommenden Freitag, dem 6. November 2026, findet in Seltschach der 1. Krampuslauf der Kärntner Ruatnteifl statt. Zum Debüt reisen 20 Krampusgruppen aus dem gesamten Bundesland an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Seltschach wird am 6. November zum Schauplatz für gelebtes Brauchtum. Die „Kärntner Ruatnteifl“ laden zu ihren ersten Krampuslauf in den Ortsteil der Marktgemeinde Arnoldstein. Erwartet werden 20 Gastgruppen aus dem ganzen Bundesland, die dem Publikum ein Grusel-Spektakel mit schaurig-schöner Atmosphäre bieten wollen.

Debüt in Seltschach

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungsarbeiten unter der Leitung von Obmann Manuel Plankensteiner bereits auf Hochtouren. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Abseits der Laufstrecke übernimmt der „Underdog Imbiss“ die Bewirtung vor Ort. „Wir freuen uns auf euer Kommen und auf eine unvergessliche Premiere in Seltschach“, blickt Plankensteiner dem Event entgegen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at