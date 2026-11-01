Premiere in Seltschach: Kärntner Ruatnteifl laden zum 1. Krampuslauf

Am kommenden Freitag, dem 6. November 2026, findet in Seltschach der 1. Krampuslauf der Kärntner Ruatnteifl statt. Zum Debüt reisen 20 Krampusgruppen aus dem gesamten Bundesland an.

Seltschach wird am 6. November zum Schauplatz für gelebtes Brauchtum. Die „Kärntner Ruatnteifl“ laden zu ihren ersten Krampuslauf in den Ortsteil der Marktgemeinde Arnoldstein. Erwartet werden 20 Gastgruppen aus dem ganzen Bundesland, die dem Publikum ein Grusel-Spektakel mit schaurig-schöner Atmosphäre bieten wollen.

Debüt in Seltschach

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungsarbeiten unter der Leitung von Obmann Manuel Plankensteiner bereits auf Hochtouren. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Abseits der Laufstrecke übernimmt der „Underdog Imbiss“ die Bewirtung vor Ort. „Wir freuen uns auf euer Kommen und auf eine unvergessliche Premiere in Seltschach“, blickt Plankensteiner dem Event entgegen.