VSV muss sich Graz99ers geschlagen geben

Der EC VSV musste sich am Sonntagabend in der ICE Hockey League geschlagen geben. Im Auswärtsspiel gegen die Graz99ers verließen die Villacher das Merkur Eisstadion mit einer Niederlage.

Am Sonntagabend startete um 17.30 Uhr das Aufeinandertreffen des EC VSV mit den Graz99ers. Bereits im Auftaktabschnitt trafen die Hausherren doppelt: Nach dem Führungstor durch Josh Currie baute Ole Julian Bjørgvik-Holm den Vorsprung in der 10. Spielminute auf 2:0 aus.

Chance für den VSV?

Im Mittelabschnitt zeigten die Adler jedoch Kampfgeist. Lange bissen sich die Villacher an der Grazer Defensive die Zähne aus, ehe kurz vor der zweiten Pausensirene der verdiente Anschlusstreffer gelang: In der 39. Minute verkürzte Joël Teasdale auf 1:2 und brachte die Blau-Weißen damit zurück ins Spiel.

Sieg für Graz

Die Hoffnung auf die Wende im Schlussdrittel währte allerdings nicht lange. In der 47. Spielminute stellte Manuel Ganahl den alten Zwei-Tore-Vorsprung für die Steirer wieder her und Nick Swaney erhöhte sogar noch. Das 4:1 zog den Gästen endgültig den Zahn – der VSV musste trotz Aufholjagd ohne Punkte die Heimreise nach Villach antreten.