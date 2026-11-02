Flammen auf dem Friedhof: Gedenkkerzen sorgen für Feuerwehreinsatz

Gerade rund um Allerheiligen erinnern Gedenkkerzen auf Friedhöfen an verstorbene Angehörige. Doch in der Nacht auf den 2. November wurde aus dem friedlichen Kerzenlicht in Ledenitzen plötzlich ein ausgewachsener Brand. Gegen 23.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ledenitzen auf den Friedhof gerufen. Ein Metallgestell, in dem zahlreiche Gedenkkerzen standen, hatte Feuer gefangen.

Flammen schon bei der Anfahrt sichtbar

Bereits auf dem Weg zum Einsatzort bemerkten die Feuerwehrleute einen größeren Feuerschein, wie sie in den sozialen Medien schildern. Am Friedhof angekommen, machten sie sich sofort daran, die Flammen zu bekämpfen. Mit zwei Feuerlöschern gelang es ihnen zunächst, den Brand einzudämmen. Anschließend wurde das Feuer mit Wasser vollständig abgelöscht. Wie heftig die Flammen gewütet hatten, zeigt ein Foto der Feuerwehr: Das Kerzengestell ist stark verrußt, die Kerzenbehälter sind verkohlt oder geschmolzen.

©Feuerwehr Ledenitzen Das Kerzengestell am Friedhof Ledenitzen brannte aus.

Glück im Unglück: Kein größerer Schaden

Dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete, war auch dem Standort des Gestells zu verdanken. Es befand sich im Freien, wodurch laut Feuerwehr glücklicherweise kein größerer Schaden entstand. Neben der Feuerwehr Ledenitzen waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Gödersdorf und Faak am See alarmiert worden. Ein Eingreifen der beiden zusätzlichen Wehren war allerdings nicht mehr erforderlich. Wie genau es zu dem Brand der Gedenkkerzen kam, ist derzeit noch nicht bekannt.