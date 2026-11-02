Er kennt die Abgründe des Lebens: Jetzt will er Kärntner Schüler wachrütteln

Ängste, Selbstzweifel und der Druck, immer stark sein zu müssen: Ein neues Theaterstück aus Villach greift die Sorgen junger Menschen auf. Der Autor verarbeitet darin auch Erfahrungen aus seinem eigenen Leben.

Wer bin ich eigentlich? Warum habe ich ständig das Gefühl, den Erwartungen anderer entsprechen zu müssen? Und was passiert, wenn ich selbst nicht mehr an mich glaube? Mit solchen Fragen beschäftigt sich das neue Klassenzimmerstück „Im Rausch“ der neuebuehnevillach. Am Freitag, dem 13. November 2026, feiert es am Peraugymnasium in Villach Premiere. Anschließend wird die Produktion für die gesamte Oberstufe gespielt, bevor sie auf Tour durch Kärnten geht.

Jeder von euch hat eine eigene Sprache. Und weil es oft so laut ist um uns herum, überhört man sie schnell.“

Stückzitat

Persönliche Erfahrungen statt erhobener Zeigefinger

Geschrieben wurde das Stück von Clemens Luderer, der auch selbst auf der Bühne steht. Regie führt Martin Dueller. Im Mittelpunkt stehen Selbstwertgefühl, Ängste, Orientierungslosigkeit und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Dabei verarbeitet Luderer auch persönliche Erfahrungen aus seiner Vergangenheit als Leistungssportler sowie aus schwierigen Lebensphasen. „Schonungslos und offen berichtet er aus seiner Vergangenheit. Er erzählt vom Feiern, den Problemen, dem Kontrollverlust, dem Absturz und schließlich der Scham“, heißt es in der Stückbeschreibung. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich zudem mit Sucht- und Suizidprävention und arbeitet mit Jugendlichen.

Jugendliche wollen nicht erzogen, belehrt oder ,verstanden werden‘. Ihr wollt ernst genommen werden und ihr wollt die Wahrheit.“

Stückzitat

Jugendliche schreiben Briefe an ihr zukünftiges Ich

Nach der Aufführung können die Schüler in einer moderierten Gesprächsrunde über die angesprochenen Themen diskutieren. Auf Wunsch wird zusätzlich ein Workshop angeboten. Eine besondere Idee dabei: Die Jugendlichen schreiben einen Brief an sich selbst, den sie einige Jahre später zugeschickt bekommen.

Ich wollte, dass die Menschen zu mir aufschauen und meine Stärke bewundern. Ich, der nie wusste, was er eigentlich will im Leben, was er mit sich anfangen soll und mit der Welt, in der er lebt.“

Stückzitat

Theaterspaß für Jugendliche ab 14

Das Stück richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und dauert inklusive Nachbesprechung rund 50 Minuten. Mit dem Klassenzimmerformat möchte die neuebuehnevillach Theater direkt zu jungen Menschen bringen. Dass dieses Konzept funktioniert, zeigte bereits die frühere Produktion „KI AMOK“, die insgesamt 211 Mal an Schulen aufgeführt wurde.