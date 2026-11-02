Nikolaus kommt mit dem Schiff: Adventzauber im Stift Ossiach

Ein Nikolaus, der mit dem Schiff über den Ossiacher See anreist, Alpakawanderungen und ein neuer Adventweg: Bei der Stiftsweihnacht am See gibt es heuer einige Besonderheiten.

Der Nikolaus kommt heuer nicht mit dem Schlitten, sondern mit dem Schiff! Am Samstag, dem 5. Dezember 2026, reist er über den Ossiacher See zur Stiftsweihnacht an. Im Stiftshof wird er bereits von den kleinen Besuchern erwartet, für die er natürlich auch gut gefüllte Nikolosackerl mitbringt. Doch das ist längst nicht alles, was die Besucher beim dreitägigen Adventmarkt im Stift Ossiach erwartet.

©KK Sowohl der Nikolaus … ©CMA Stift Ossiach/Antonia Baumgartner … als auch der Krampus werden Teil der Stiftsweihnacht in Ossiach sein.

Erstmals Alpakawanderungen und Adventweg zum See

Von Freitag, dem 4. Dezember, bis Sonntag, dem 6. Dezember, verwandelt sich das barocke Stift wieder in einen Weihnachtsmarkt. Neben den traditionellen Marktständen gibt es heuer auch einige Neuheiten. So können Besucher am Freitag und Sonntag erstmals mit den Alpakas des Lamahofs Marbauer auf Wanderschaft gehen. Ebenfalls neu ist ein Adventweg, der vom Stiftshof in Richtung Ossiacher See führt. Wer dem Trubel des Weihnachtsmarktes für eine Weile entkommen möchte, kann dort einen gemütlichen Spaziergang unternehmen.

Weihnachtsgeschichten, Konzerte und Kunsthandwerk

Auch musikalisch steht einiges auf dem Programm. Im Stiftshof, in der Stiftskirche und im Alban-Berg-Konzertsaal treten Chöre, Bläsergruppen und regionale Ensembles auf. Dazu kommen Tanz- und Schauspielaufführungen sowie Weihnachtsgeschichten, die von Teilnehmern des Schauspiel-Lehrgangs der Carinthischen Musikakademie (CMA) vorgetragen werden. Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, kann sich beim Kunsthandwerksmarkt umsehen. Angeboten werden unter anderem Keramik, Kerzen, Holzkunst, Handtaschen, Kräuterprodukte, Seifen und Erzeugnisse aus Alpakawolle. Auch Weihnachtskekse und verschiedene Speisen stehen auf dem Programm.

Räucherspaziergang und Blick hinter die Klostermauern

Am Sonntag, dem 6. Dezember, gibt es außerdem die Gelegenheit, mehr über alte Adventbräuche und die Geschichte des Stifts zu erfahren. Anita Arneitz lädt zu einem Räucherspaziergang ein und erklärt dabei die Tradition des Räucherns in der Vorweihnachtszeit. Wer lieber die historischen Gemäuer erkunden möchte, kann an einer Stiftsführung mit Hilde Bing teilnehmen.