Girlboss oder Tradwife? Villacher Schüler hinterfragen Frauenbilder

Auf Social Media werden jungen Frauen ganz unterschiedliche Lebensentwürfe vorgelebt. Schülerinnen und Schüler des CHS Villach haben sich mit diesen Rollenbildern beschäftigt und ihre Ergebnisse in einem Kinosaal präsentiert.

Die eine macht Karriere, verdient ihr eigenes Geld und bezeichnet sich als „Girlboss“. Die andere kümmert sich um Haushalt, Mann und Kinder und präsentiert dieses Leben auf Instagram oder TikTok als „Tradwife“. Zwei Frauenbilder, die unterschiedlicher kaum sein könnten und in den sozialen Medien immer wieder für Diskussionen sorgen. Doch welchen Einfluss haben solche Trends auf junge Menschen? Genau dieser Frage gingen Schülerinnen und Schüler des CHS Villach im Rahmen eines schulübergreifenden Projekts nach.

Was steckt hinter dem „Tradwife“-Trend?

Unter dem Titel „Girlboss oder Tradwife? Weibliche Lebensentwürfe und soziale Medien“ beschäftigten sich die Jugendlichen mit gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und der Frage, wie frei junge Menschen ihre Lebensentscheidungen tatsächlich treffen. Im Mittelpunkt stand dabei die sogenannte Tradwife-Bewegung. Der Begriff steht für „Traditional Wife“, also traditionelle Ehefrau. Auf Social Media zeigen sich Vertreterinnen dieses Lebensmodells häufig beim Kochen, Putzen oder bei der Kinderbetreuung und vermitteln dabei ein traditionelles Rollenverständnis. Die Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftszweigs nahmen diesen Trend genauer unter die Lupe. In einem Vortrag erklärten sie, was hinter der Bewegung steckt und wie sie sich über soziale Medien verbreitet.

Schüler zeigten Frauenbilder in Fotos und Kurzfilmen

Doch es blieb nicht bei theoretischen Vorträgen. Die Klasse 4AHM des Medienzweigs setzte sich fotografisch mit rückwärtsgewandten Frauenbildern und gesellschaftlichen Erwartungen auseinander. Der Kunst- und Medienzweig wiederum produzierte humorvolle Kurzfilme, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten. Dabei arbeiteten mehrere Ausbildungszweige des CHS Villach zusammen. Die Jugendlichen konnten nicht nur ihre eigenen Ideen umsetzen, sondern auch Einblicke in die Arbeitsweise anderer Fachrichtungen gewinnen.

Stadtkino Villach bis auf den letzten Platz gefüllt

Präsentiert wurden die Ergebnisse bei einer Veranstaltung im Stadtkino Villach, die auf großes Interesse stieß. Der Kinosaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Neben Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften waren auch zahlreiche Gäste von außerhalb der Schule gekommen. Organisiert wurde das Projekt vom Verein Visible gemeinsam mit dem Frauenbüro Villach und dem CHS Villach.