Freunde trauern um Veldenlegende Richard Wöss

Rund um den Verstorbenen gibt es zahlreiche Anekdoten, die vielen Wegbegleitern – darunter auch dem „5 Minuten“-Reporter – lebhaft in Erinnerung geblieben sind. Richard Wöss war vermutlich der erste Geschäftsmann, der sich im Sommer, Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre, gemeinsam mit seinem Bruder nicht an die strengen Ladenschlusszeiten hielt. Seinen beliebten Südfrüchtestand mitten im Ort hielt er auch am Abend und in der Hochsaison sogar sonntags offen. Selbst der Veldener Urlaubsgast und Milliardär Gunter Sachs war bei ihm ein gern gesehener Kunde.

„Je mehr Wirbel, desto mehr Geschäft“

Sich in jener Zeit nicht an den Ladenschluss zu halten, galt jedoch als handfester Skandal. Die Folgen blieben nicht aus: Anzeigen, Strafen und Schlagzeilen in den Zeitungen. „Aber je mehr Wirbel, desto mehr Geschäft“, freute er sich seinerzeit und zahlte die Strafen aus der Portokasse – so lange, bis sich die Gesetzeslage schließlich lockerte. Sogar mit dem Finanzamt gab es damals Ärger: „Die hatten am Haus gegenüber heimlich eine Kamera installiert, um zu kontrollieren, ob wir das Geld auch brav in die Registrierkasse legten“, erzählte er einmal schmunzelnd dem Reporter.

Erfolgreicher Modeunternehmer

Irgendwann hatte er genug, schloss seinen Früchtehandel und wechselte in die Gastronomie. „Wenn er mal mit dem Bruder uneins war, wechselten sich beide im Gasthaus täglich ab“, wusste ein Freund zu berichten. Letztlich stieg Richard erfolgreich in das Modegeschäft ein. Der Name Wöss ist untrennbar mit Velden verbunden. Und Richard? Vielleicht ist er noch immer da – nur auf der anderen Seite des Weges.