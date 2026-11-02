Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Heute hat es in der Früh ordentlich gekracht. Ein Crash auf der Faakersee Straße forderte zwei Verletzte.
Faaker See
02/11/2026
Rettungseinsatz

Schwer betrunken auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Verletzte nach Crash

Heftiger Zusammenstoß am Montagmorgen: Auf der Faakersee Straße (B84) krachten am 2. November zwei Autos frontal zusammen. Einer der beiden Lenker war schwer alkoholisiert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen 9.05 Uhr war ein 62-jähriger Autofahrer auf der B84 von Faak am See kommend in Richtung Villach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann plötzlich auf die Gegenfahrbahn, teilt die Polizei mit. Im selben Moment kam ihm ein 38-jähriger Autofahrer entgegen – die Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Beide Lenker leicht verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls lösten in beiden Autos die Frontairbags aus. Beide Lenker kamen vergleichsweise glimpflich davon und zogen sich leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Alktotest ergab schwere Alkoholisierung

Beim 62-Jährigen wurde im Zuge der Unfallaufnahme eine schwere Alkoholisierung festgestellt, teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein an Ort und Stelle vorläufig ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Aufräum- und Reinigungsarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Drobollach musste die B84 im betroffenen Bereich kurzfristig komplett gesperrt werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at