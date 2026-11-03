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/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt ein Kind beim Flohmarkt
Am 7. November dreht sich in Treffen alles um Spielsachen, Kinderkleidung und Bücher.
Treffen
03/11/2026
Keine Standgebühr
#goodnews

Schatzsuche für Familien: 1. Kinderflohmarkt kommt nach Treffen

Am Samstag, 7. November 2026, feiert der 1. Kinderflohmarkt im Kultursaal Treffen Premiere. Besucher erwarten Spielzeug, Kleidung, Mitmach-Stationen und ein regionales Buffet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Verkaufen, tauschen und Neues entdecken: Der Gemeindeausschuss für Familie, Soziales und Kultur lädt am kommenden Samstag, dem 7. November 2026 von 12 bis 17 Uhr, zum bunten Kinderflohmarkt in den Kultursaal Treffen (Millstätter Straße 11) ein.

Tauschbörse, Spielspaß und Stärkung

Von Spielzeug über Bücher bis hin zu Kleidung kann alles verkauft, getauscht oder verschenkt werden. Für die Unterhaltung der jungen Besucher sorgt ein abwechslungsreiches Kinder-Mitmach-Programm. Auch für leibliches Wohl ist gesorgt. Die Teilnahme am Kinderflohmarkt ist kostenlos. Der Aufbau für die Verkaufsstände findet am Samstag von 10 bis 12 Uhr statt. Um die Plätze einteilen zu können, wird um eine Voranmeldung gebeten: Diese ist direkt bei Frau Dagmar Auer im Gemeindeamt, per Telefon unter 04248280514 oder per E-Mail an dagmar.auer@ktn.at möglich.

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