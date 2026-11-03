Schatzsuche für Familien: 1. Kinderflohmarkt kommt nach Treffen

Verkaufen, tauschen und Neues entdecken: Der Gemeindeausschuss für Familie, Soziales und Kultur lädt am kommenden Samstag, dem 7. November 2026 von 12 bis 17 Uhr, zum bunten Kinderflohmarkt in den Kultursaal Treffen (Millstätter Straße 11) ein.

Tauschbörse, Spielspaß und Stärkung

Von Spielzeug über Bücher bis hin zu Kleidung kann alles verkauft, getauscht oder verschenkt werden. Für die Unterhaltung der jungen Besucher sorgt ein abwechslungsreiches Kinder-Mitmach-Programm. Auch für leibliches Wohl ist gesorgt. Die Teilnahme am Kinderflohmarkt ist kostenlos. Der Aufbau für die Verkaufsstände findet am Samstag von 10 bis 12 Uhr statt. Um die Plätze einteilen zu können, wird um eine Voranmeldung gebeten: Diese ist direkt bei Frau Dagmar Auer im Gemeindeamt, per Telefon unter 04248280514 oder per E-Mail an dagmar.auer@ktn.at möglich.