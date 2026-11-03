Nach „SudHOUSE Club“ Absage: Villacher DJs setzen eigenes Event um

Nachdem das städtische Clubbing gestrichen wurde, starten die Villacher DJs Daniel und Sebastian durch. Am 11. Dezember 2026 steigt die Premiere von „zu.house“ im Sudhaus.

Nachdem das von der Stadt Villach und der Wirtschaftskammer geplante Jugend-Clubbing „SudHOUSE“ kurz vor dem geplanten Start Ende Oktober auf Eis gelegt wurde, gibt es nun eine Wende im Villacher Nachtleben. Die beiden Villacher DJs Daniel und Sebastian nehmen das Feiern nun selbst in die Hand. Mit ihrer eigenständigen Eventreihe „zu.house“ bringen sie am Freitag, dem 11. Dezember 2026, Club-Vibes direkt in das Sudhaus der Villacher Brauerei.

„Braucht einfach etwas Neues“

Nach dem plötzlichen Stopp des ursprünglichen Konzepts wollten die beiden Musiker, die über Jahre hinweg als Residents im Villacher Loco Sound Club Dancefloors geprägt haben, die Location offenbar nicht ungenutzt lassen. „Manchmal braucht es einfach etwas Neues. Einen anderen Vibe. Neue Energie. Einen Ort, an dem Musik, Menschen und Atmosphäre zusammenkommen“, kündigen die Veranstalter auf Social Media ihr Vorhaben an.

Alternative für Liebhaber elektronischer Beats

Mit „zu.house“ soll bewusst keine gewöhnliche Großraumdisco kopiert werden. Vielmehr versprechen die Macher eine echte Alternative für Liebhaber elektronischer Beats: Im Fokus stehen urbane Clubkultur, druckvolle House- und Tech-House-Sounds, ein abgestimmtes Lichtkonzept und eine dichte Clubatmosphäre. Die Premiere steigt am Freitag, dem 11. Dezember 2026, von 20 bis 2 Uhr im Sudhaus Villach.