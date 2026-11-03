Vorsorge im Parkhotel: Villach lädt zur großen Gesundheitsmesse

Vorsorge im Fokus: Am 6. und 7. November 2026 lädt die Stadt Villach zur Gesundheitsmesse ins Parkhotel. Besucher erwarten Fachvorträge, eine Ausstellung und kostenlose Tests von Blutzucker bis Gehör.

Vorsorge, Prävention und das persönliche Wohlbefinden stehen wieder im Mittelpunkt: Am Freitag, dem 6. November, und Samstag, dem 7. November 2026, verwandelt sich das Parkhotel Villach in einen zentralen Treffpunkt für alle Gesundheitsinteressierten. Die jährliche „Gesundheitsmesse“ der Stadt Villach bietet auch heuer ein umfassendes Angebot aus Information, Expertenwissen und praktischen Checks.

Von Schilddrüse bis Gendermedizin

Gesundheit wird oft erst dann bewusst wahrgenommen, wenn Beschwerden auftreten. Villachs Gesundheitsreferentin, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, betont daher den hohen Stellenwert rechtzeitiger Aufklärung: „Der Stadt liegt daher die Vorsorge sehr am Herzen. Denn wer gut über die eigene Gesundheit informiert ist, kann auch bewusster Entscheidungen treffen.“ Fachleute aus den unterschiedlichsten medizinischen Disziplinen halten spannende Vorträge und stehen den Besuchern Rede und Antwort. Der thematische Bogen ist heuer besonders breit gefächert und reicht von Rheuma, Schilddrüsenerkrankungen und Kreuzschmerzen über Zahnmedizin bis hin zu aktuellen Erkenntnissen der Gendermedizin.

Checks direkt vor Ort

Neben den Vortragsreihen und einer informativen Ausstellung können Gäste zahlreiche kostenlose Gesundheitstests in Anspruch nehmen. Fachpersonal führt unter anderem Blutdruck- und Blutzuckermessungen, Hörtests sowie Vitalitätsmessungen durch.