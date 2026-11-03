Klimaschutz vor Ort: Villach lädt zum bundesweiten Austausch

Nach dem diesjährigen Hitzesommer, der die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen den Klimawandel und seine Folgen verdeutlicht hat, rückt Villach als eine der ersten Klimapionierstädte des Landes in den Fokus: Die Stadt empfängt diese Woche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich zu einem bundesweiten Dialogforum.

Klimaschutz umsetzen

Die Zusammenkunft widmet sich zentralen Fragen, wie urbane Räume künftig lebenswert bleiben können und wie Klimaschutz so umzusetzen ist, dass alle davon profitieren. Sarah Katholnig, Nachhaltigkeitsreferentin und Erste Vizebürgermeisterin, betont in diesem Kontext: „Klimaschutz darf niemals ein abstraktes Thema sein, sondern muss immer gemeinsam mit den Menschen entwickelt werden und das Ziel haben, unseren Alltag noch lebenswerter zu machen. Ich freue mich, dass die Stadt Gastgeberin des Dialogforums der österreichischen Klimapionierstädte ist.“

„Grüne Achse“

Die Stadt selbst setzt auf konkrete Vorhaben, um diese Zielsetzungen im urbanen Raum zu verwirklichen. Dazu zählt die „Grüne Achse“, die in Zukunft als Band aus Bäumen sowie Grünflächen vom Hauptplatz über den Bahnhofplatz bis hin zum Stadtpark verläuft. Ein weiteres Projekt ist die von Bürgermeister Günther Albel ins Leben gerufene Initiative „Villach pflanzt di“, bei der zusammen mit Volksschulen und Kindergärten hunderte neue Bäume gepflanzt werden. Zu der partizipativen Umsetzung erläutert Katholnig: „Kinder und Pädagog:innen sagen uns, wo die Bäume gepflanzt werden sollen. Wir setzten ihre Wünsche um. Wir gestalten unsere Stadt immer gemeinsam. Das hat sich bereits bei der Grünen Achse bewährt und wird jetzt mit ,Villach pflanzt di‘ fortgesetzt.“

Lernen und Lösungen entwickeln

Derartige Praxiserfahrungen bilden den Kern des aktuellen Austauschs im Rahmen des bundesweiten Netzwerks. Vizebürgermeisterin Katholnig unterstreicht den Nutzen des überregionalen Dialogs mit den Worten: „Keine Stadt muss alle Antworten alleine finden. Entscheidend ist, dass wir voneinander lernen und gemeinsam Lösungen entwickeln, von denen alle Menschen profitieren. Dafür ist das Klimapionier-Netzwerk da.“