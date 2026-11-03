Unfälle bremsen Feierabendverkehr in Villach und auf der B95 aus

Der Feierabendverkehr am Dienstagabend verlangt Pendlerinnen und Pendlern in Teilen Kärntens derzeit einiges an Geduld ab.

Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, führen mehrere Unfälle sowie eine technische Panne zu spürbaren Verzögerungen im Straßennetz. Betroffen ist auch das Stadtgebiet von Villach: Auf der Steinwenderstraße hat sich auf Höhe der Tiroler Straße ein Verkehrsunfall ereignet, die Polizei ist bereits vor Ort, es staut sich in beiden Fahrtrichtungen.

15 Minuten Zeitverlust

Auch auf der B95 Turracher Straße in Richtung Moosburg sorgt eine Kollision auf Höhe Emmersdorf für einen Rückstau, der bereits bis zur Schleppekurve reicht und Autofahrern rund 15 Minuten Zeitverlust beschert.

Traktor mit Panne

Zusätzliche Vorsicht ist zudem im Bezirk Völkermarkt geboten, wo auf der B80a Lippitzbacher Straße eine Fahrzeugpanne den Verkehrsfluss hemmt. Direkt auf der Brücke bei Lippitzbach ist ein Traktor liegengeblieben, wodurch der Streckenabschnitt derzeit nur einspurig passierbar ist und der Verkehr abwechselnd über die Gegenfahrbahn an der Pannenstelle vorbeigeleitet werden muss.