Straßensperre bis 22 Uhr nach Unfall in Villach-Land

Nach einem Unfall ist die L40 in Ferndorf gesperrt. Die Beeinträchtigung in Richtung Döbriach dauert voraussichtlich bis 22 Uhr.

Nach einem Verkehrsunfall im Bezirk Villach-Land ist die L40 Fresacher Straße im Gemeindegebiet von Ferndorf derzeit dicht. Die Sperre in Fahrtrichtung Döbriach wird voraussichtlich bis etwa 22 Uhr andauern, heißt es.

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Ob bei dem Vorfall Personen verletzt wurden, steht gegenwärtig noch nicht fest. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Ferndorf konnten gegenüber 5 Minuten bislang noch keine näheren Angaben zum Hergang gemacht werden. Weitere Informationen folgen.