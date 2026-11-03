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Symbolfoto
Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Die Feuerwehr ist vor Ort.
Ferndorf
03/11/2026
Feuerwehreinsatz

Straßensperre bis 22 Uhr nach Unfall in Villach-Land

Nach einem Unfall ist die L40 in Ferndorf gesperrt. Die Beeinträchtigung in Richtung Döbriach dauert voraussichtlich bis 22 Uhr.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Nach einem Verkehrsunfall im Bezirk Villach-Land ist die L40 Fresacher Straße im Gemeindegebiet von Ferndorf derzeit dicht. Die Sperre in Fahrtrichtung Döbriach wird voraussichtlich bis etwa 22 Uhr andauern, heißt es.

Weitere Informationen Folgen

Ob bei dem Vorfall Personen verletzt wurden, steht gegenwärtig noch nicht fest. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Ferndorf konnten gegenüber 5 Minuten bislang noch keine näheren Angaben zum Hergang gemacht werden. Weitere Informationen folgen.

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