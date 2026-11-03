Abschlag in Villach: Der neue GM Club verbindet Indoor-Golf & Fitness!

Wo bis vor Kurzem noch mit Autozubehör und Ersatzteilen gehandelt wurde, entsteht gerade ein völlig neues Sport- und Freizeitkonzept für Kärnten: Daniela Glawischnig und Lukas Kornsteiner bauen den ehemaligen Autobedarf Samonig in der Emil-von-Behring-Straße 17 komplett um. Am Samstag, dem 21. November 2026, feiert dort der brandneue „GM Club – Golf & Motion“ seine Eröffnung. Auf rund 350 Quadratmetern verbindet das Duo modernstes Indoor-Golf mit Pilates, individuellem Mobility-Training und einer gemütlichen Community-Lounge.

Golfbereich: „Für jeden zugänglich“

Im Golfbereich schlagen Sportbegeisterte auf zwei modernen TrackMan-Simulatoren ab, auf denen sich weltberühmte Golfplätze digital bespielen lassen, während die Sensorik jede Millisekunde des Schwungs analysiert. Für das Feilen am kurzen Spiel steht zusätzlich ein Putting-Green bereit. Lukas Kornsteiner, seit vielen Jahren erfolgreicher Trainer im Golfclub Finkenstein, will Berührungsängste abbauen: „Wir möchten Golf für alle zugänglich machen, egal ob jemand seit Jahren spielt oder zum ersten Mal einen Schläger in die Hand nimmt.“

Pilates und TPI-Training

Den zweiten Kernbereich übernimmt Daniela Glawischnig: Im Motion-Sektor leitet sie Pilates- und Mobility-Einheiten. Das gelenkschonende Training stärkt die tiefe Rumpfmuskulatur und verbessert die Haltung. „Pilates holt jeden dort ab, wo er gerade steht“. Zudem bietet sie spezielles TPI-Training (Titleist Performance Institute) an.

Treffpunkt in Villach

Sport soll im GM Club jedoch nicht an der Trainingsmatte enden. Als Treffpunkt zum Zusammenkommen wurde eine eigene Lounge integriert. Für lockere Duelle mit Freunden oder Kollegen nach dem Workout sind Tischfußball, Dart und Tischtennis eingeplant. Aktuell herrscht auf der Baustelle noch reger Betrieb: Böden werden verlegt, Wände gestrichen und die Hightech-Simulatoren aufgebaut. Am 21. November fällt der offizielle Startschuss.