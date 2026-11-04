Wernberg: FPÖ-Initiative für B83-Verkehrssicherheit findet keine Mehrheit

SPÖ und ÖVP stimmten im Landtagsausschuss gegen einen Antrag für mehr Verkehrssicherheit an der B83 in Wernberg. Die FPÖ kritisiert die Ablehnung nach einer Bürgerpetition scharf.

Im Ausschuss des Kärntner Landtages haben SPÖ und ÖVP gegen einen Antrag der FPÖ für mehr Verkehrssicherheit und Lärmschutz entlang der B83 in Kaltschach-Wernberg gestimmt. Der Antrag forderte zusätzliche Querungshilfen, Tempo 50, regelmäßige Kontrollen, Lärmschutzmaßnahmen sowie den Lückenschluss beim Geh- und Radweg von Kaltschach bis zur L59.

Deutliche Kritik

Eine zuvor von Hunderten Bürgern unterzeichnete Petition zu diesem Anliegen war am 1. Oktober vom Landtag noch einstimmig zur Kenntnis genommen worden. Die Kärntner Freiheitlichen reagierten darauf mit deutlicher Kritik. FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Josef Ofner erklärte: „Im Zuge der Petitionsübergabe haben SPÖ und ÖVP Interesse geheuchelt. Bei der heutigen Nagelprobe haben sie ihre Masken fallen gelassen und gezeigt, was ihnen die Sorgen der Wernberger wert sind. Wer die Anliegen der Bürger zuerst im Landtag zur Kenntnis nimmt und dann gegen ihre Interessen und damit konkrete Verbesserungen stimmt, stellt sich überheblich über die Menschen, die jeden Tag mit dem Verkehr und dem Lärm leben müssen.“

Wiederholte Auffahrunfälle

FPÖ-Landtagsabgeordneter und Wernberger Gemeindevorstand Markus di Bernardo verwies auf Auffahrunfälle sowie die schwierige Querung der Straße und betonte: „Eine Tempo-50-Tafel kostet vielleicht ein paar Hundert Euro. Seit Jahren gibt es Gespräche, Ortsaugenscheine und sachverständige Prüfungen. Das bindet Zeit und kostet Geld, während die Anrainer weiter auf Verbesserungen warten. Dass sich SPÖ und ÖVP gegen wichtige Bürgerinteressen stellen, ist bezeichnend für die Arbeit dieser Landesregierung.“

©KK Ein Blick auf die Petitionsübergabe.

Wunsch nach mehr Sicherheit und weniger Lärm

Abschließend hielten Ofner und di Bernardo fest: „Die Bürger haben ihre Anliegen klar auf den Tisch gelegt. Wir Freiheitliche unterstützen ihren Wunsch nach mehr Sicherheit und weniger Lärm entlang der B83. Für uns ist es daher unverständlich, dass SPÖ und ÖVP diesen Antrag heute im Ausschuss gekübelt haben.“