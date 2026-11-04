Paukenschlag: GRÜNE verlassen Task Force „Federaun“

Beim Großprojekt „Food & Data“ in Villach-Federaun kommt es zu einer überraschenden Wende. Wie 5 Minuten bereits berichtete, soll dort nun ein Serverpark entstehen. Dessen Abwärme ist für die Beheizung von Glashäusern zur regionalen Gemüseproduktion sowie für die Einspeisung in das städtische Fernwärmenetz vorgesehen. Zur genauen Klärung offener Detailfragen wurde Anfang Oktober eine parteiübergreifende Task Force eingerichtet. Aus diesem Arbeitskreis ziehen sich die GRÜNEN Villach nun zurück.

Rettungsversuch?

Auf dem Areal war zuvor ein Logistikzentrum vorgesehen – 5 Minuten berichtete. Hinter dem Kurswechsel sieht die Partei nun einen rein politisch getriebenen Schritt. Bei einem Scheitern des ursprünglichen Vertrags mit der DLH droht der Stadt nämlich eine finanzielle Rückzahlung in Millionenhöhe. Gemeinderätin Karin Herkner meint dazu: „Das ist kein durchdachter Zukunftsplan, sondern ein hastiger Rettungsversuch, […].“ Zudem bemängelt die Partei ungeklärte Kernfragen zu Energieversorgung, Netzkapazitäten, Kühlung, Grundwasser, Bodenversiegelung und Lärm.

Grüne fordern genaue Prüfung

Herkner unterstreicht: „Man kann ein Großprojekt nicht einfach mit einem grünen Mascherl versehen, nur weil daneben Gewächshäuser stehen.“ Die Landessprecherin der Kärntner Grünen, Olga Voglauer, warnt vor den Folgen: „Wenn ich höre, dass hier auf zehn Hektar Gemüse in Gewächshäusern angebaut werden soll, muss man sich schon fragen, was das mit den umliegenden regionalen Bäuerinnen und Bauern macht, die dadurch enorm unter Druck geraten.“ Die Grünen verlangen eine umfassende Prüfung der Auswirkungen, eine transparente Klärung der erforderlichen Genehmigungsverfahren – einschließlich einer möglichen Umweltverträglichkeitsprüfung – sowie einen transparenten Vergleich mit Alternativstandorten auf bereits erschlossenen Gewerbe- und Industrieflächen.