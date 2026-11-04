Bürgermeisterwahl in Villach: Günther Albel tritt 2027 wieder an

Villachs Bürgermeister Günther Albel tritt am 28. Februar 2027 erneut zur Wahl an. Die SPÖ kürte ihn am Dienstag bei ihrer Stadtparteikonferenz mit 100 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten.

Volle Rückendeckung für den amtierenden Stadtchef: Günther Albel (SPÖ) geht mit einem klaren Votum von 100 Prozent in das Rennen um das Bürgermeisteramt. Die Parteimitglieder sprachen ihm bei der Stadtparteikonferenz am Dienstag geschlossen das Vertrauen aus.

©zVg. / SPÖ Villach Mit 100 Prozent wurde Günther Albel zum Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahlen 2027 gewählt.

Mehr als 10.000 Hausbesuche

Albel stellte in seiner Rede die alltäglichen Bedürfnisse der Bevölkerung ins Zentrum: „Die Menschen interessiert nicht, wie lange wir in Sitzungen diskutieren. Sie wollen wissen, ob die Straßenlaterne funktioniert, ihr Kind einen Kindergartenplatz bekommt und sie sich am Abend auf der Straße sicher fühlen können. Genau dafür sind wir da. Wir gehen hinaus, hören zu und handeln – und das werden wir auch weiterhin tun.“ In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete die Stadtpartei mehr als 10.000 Hausbesuche. „Hinter jedem Anliegen steht ein Mensch, eine Familie, ein Stück Alltag. Genau darum geht es in der Politik: das Leben der Menschen in der Stadt konkret besser zu machen. Und oft sind es die ‚kleinen‘ Dinge, die dabei zählen“, betonte der Bürgermeister.

©zVg. / SPÖ Villach | Stadtparteikonferenz der SPÖ Villach ©zVg. / SPÖ Villach | Stadtparteikonferenz der SPÖ Villach

Albel zieht Bilanz

Neben Bürgeranliegen verwies er auf wesentliche Kennzahlen der bisherigen Arbeit: Statt 100 wurden rund 500 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze realisiert. Zudem wurden die Grundlagen für knapp 600 gemeinnützige Wohnungen geschaffen und seit 2021 etwa 1.300 Bäume gepflanzt. Als weitere Schwerpunkte nannte Albel die Sicherheit, den Wasserschutz, den Naturpark Dobratsch, freie Seezugänge sowie kostenfreie Freizeitangebote.