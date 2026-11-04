Surreal und malerisch: Neue Schau in der Freihausgasse

Ab 12. November zeigt der Villacher Künstler Gernot Fischer-Kondratovitch in der Galerie Freihausgasse seine surrealen „Vintage Bilder“ mit exotischen Tieren im Schnee.

Ab 12. November verwandelt sich die Galerie Freihausgasse in Villach in einen Ort voller surrealer Visionen. Unter dem Titel „vintage views from an unknown future“ präsentiert der lokale Künstler Gernot Fischer-Kondratovitch seine neuesten Werke. Die Ausstellung bietet den Besucherinnen und Besuchern einen poetisch-malerischen Blick auf eine Welt im Wandel.

Exotische Tiere und Schneelandschaften

Markenzeichen der neuen Arbeiten sind sogenannte „Schnee-Halluzinationen“ und surreale Szenarien, in denen exotische Tiere wie Zebras, Tiger und Leoparden durch verschneite Hochgebirge streifen. Neben diesen Bildwelten zeigt der Künstler auch monochrome Traumlandschaften, die auf alten Vintage-Orientteppichen gemalt wurden. Diese Teppiche tragen durch ihre eigene Textur bereits Spuren von Zeit und Wandel in sich.

Buntes Rahmenprogramm

Zur Eröffnung am Donnerstag, dem 12. November, um 19 Uhr erwartet die Gäste neben der Vernissage ein musikalischer Auftakt durch das Emilio Sandmann Orchestra. Begleitet wird die Ausstellung von einem bunten Rahmenprogramm, das unter anderem Führungen, ein offenes Atelier und Workshops umfasst. Die Werke sind bis zum 23. Dezember in der Galerie Freihausgasse zu sehen. Detaillierte Informationen zum Rahmenprogramm stehen auf der Website der Stadt Villach zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 13:19 Uhr aktualisiert