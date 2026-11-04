Unfall mit verletzten Personen in Villach-Land: Jetzt gibt es neue Details

Nach einem Verkehrsunfall auf der L40 in Ferndorf war die Straße gesperrt. Ein Pkw kam auf der Fahrerseite zum Liegen, zwei Insassen wurden verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz.

Nach einem Verkehrsunfall im Bezirk Villach-Land war gestern am Abend die L40 Fresacher Straße im Gemeindegebiet von Ferndorf dicht. Wir berichteten, nachdem Kommandant Markus Bacher den Einsatz gegenüber der Redaktion bestätigte.

Eingeklemmte Person

Um 17:38 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehren Ferndorf, Gschriet/Glanz, Feistritz/Drau und Fresach sowie des Roten Kreuzes und der Polizei zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Auf der L40 auf Höhe des „Eder Kreuzes“ war ein Pkw von der Straße abgekommen und auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen.

Zwei verletzte Insassen

Einer der beiden Insassen konnte sich selbst leicht verletzt befreien, während der zweite Insasse das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen konnte und Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. „Es glt die Einsatzstelle auszuleuchten, das Fahrzeug zu sichern und die Personenrettung in Absprache mit dem Notarzt durchzuführen“, so die Feuerwehr. Ein hydraulisches Rettungsgerät kam nicht zum Einsatz. Das Fahrzeug wurde wieder aufgestellt und der Bereich bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort standen die FF-Ferndorf (TLF-A 2000, LFB-A), die FF-Gschriet/Glanz (LF-A), die FF-Feistritz/Drau (KRF-S, TLF-A 2000, TLF-A 4000) sowie die FF-Fresach (TLF-A 2000). Ebenfalls im Einsatz waren der First Responder Ferndorf, der EL-RK, der RK-1 Notarzthubschrauber, der Rettungsdienst Spittal/Drau, vier Streifen der Polizei sowie der Abschleppdienst.