Flügel anziehen: Wer wird das Christkind beim Villacher Bauernadvent?

Die Bauerngman Villach sucht das Christkind und zwei Hauptengel für den Bauernadvent 2026. Bewerben können sich Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Die im Jahr 1908 gegründete Bauerngman Villach, die sich für karitative Zwecke und die Pflege des Kärntner Brauchtums engagiert, startet auch in diesem Jahr eine weihnachtliche Initiative und begibt sich auf die Suche nach dem Christkind für das Jahr 2026.

Christkind und Hauptengel gesucht

In den sozialen Medien richtete sich die traditionsreiche Organisation mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: „Wir sind wieder auf der Suche nach dem Christkind und zwei Hauptengeln für den 14. Villacher Bauernadvent am 20. Dezember 2026! Du bist zwischen 10 und 14 Jahre alt und möchtest bei diesem besonderen Adventerlebnis dabei sein? Dann bewirb dich jetzt“.

Das gibt es zu beachten

Interessierte im Alter zwischen 10 und 14 Jahren können ihre Bewerbung inklusive Name, Alter, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und einem Foto an christkind@bauernadvent.at übermitteln.

„Freuen uns auf viele Bewerbungen“

Die Auswahl wird anschließend im Rahmen eines Castings getroffen, das am Donnerstag, dem 19. November, um 16 Uhr im Parkcafé Villach stattfindet. Zum Abschluss hielt die Bauerngman fest: „Wir freuen uns auf viele Bewerbungen und darauf, unser Christkind und seine beiden Hauptengel für den diesjährigen Bauernadvent kennenzulernen“.