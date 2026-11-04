Suchaktion in Velden: Vermisste Person noch während Anfahrt entdeckt

Die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten rückte am Nachmittag zu einer Personensuche aus. Noch während der Anfahrt wurde die vermisste Person wohlauf gefunden.

Die Österreichische Rettungshundebrigade Kärnten wurde nach Velden gerufen. Noch auf der Anfahrt fand man die gesuchte Person unversehrt auf.

Die Österreichische Rettungshundebrigade Kärnten wurde nach Velden gerufen. Noch auf der Anfahrt fand man die gesuchte Person unversehrt auf.

Zu einem Sucheinsatz nach Velden am Wörthersee ist am heutigen Mittwoch die Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB) Landesgruppe Kärnten gerufen worden. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte am Nachmittag um 15:40 Uhr mit dem Einsatzgrund einer Personensuche.

Person wurde gefunden

Noch während sich die Teams auf der Anfahrt zum Einsatzort befanden, konnte die vermisste Person glücklicherweise wohlauf aufgefunden werden, sodass die Suchmaßnahmen rasch wieder beendet werden konnten. Über die sozialen Medien meldete die Organisation abschließend: „Ein erfreulicher Ausgang“.