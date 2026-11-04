Suchaktion in Velden: Vermisste Person noch während Anfahrt entdeckt
Die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten rückte am Nachmittag zu einer Personensuche aus. Noch während der Anfahrt wurde die vermisste Person wohlauf gefunden.
Zu einem Sucheinsatz nach Velden am Wörthersee ist am heutigen Mittwoch die Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB) Landesgruppe Kärnten gerufen worden. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte am Nachmittag um 15:40 Uhr mit dem Einsatzgrund einer Personensuche.
Person wurde gefunden
Noch während sich die Teams auf der Anfahrt zum Einsatzort befanden, konnte die vermisste Person glücklicherweise wohlauf aufgefunden werden, sodass die Suchmaßnahmen rasch wieder beendet werden konnten. Über die sozialen Medien meldete die Organisation abschließend: „Ein erfreulicher Ausgang“.