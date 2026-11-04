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/ © Österreichische Rettungshundebrigade
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Suchhund.
Die Österreichische Rettungshundebrigade Kärnten wurde nach Velden gerufen. Noch auf der Anfahrt fand man die gesuchte Person unversehrt auf.
Velden
04/11/2026
Suchaktion

Suchaktion in Velden: Vermisste Person noch während Anfahrt entdeckt

Die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten rückte am Nachmittag zu einer Personensuche aus. Noch während der Anfahrt wurde die vermisste Person wohlauf gefunden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Zu einem Sucheinsatz nach Velden am Wörthersee ist am heutigen Mittwoch die Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB) Landesgruppe Kärnten gerufen worden. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte am Nachmittag um 15:40 Uhr mit dem Einsatzgrund einer Personensuche.

Person wurde gefunden

Noch während sich die Teams auf der Anfahrt zum Einsatzort befanden, konnte die vermisste Person glücklicherweise wohlauf aufgefunden werden, sodass die Suchmaßnahmen rasch wieder beendet werden konnten. Über die sozialen Medien meldete die Organisation abschließend: „Ein erfreulicher Ausgang“.

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