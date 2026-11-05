GTA Villach: Polizei zupft drei jungen Rasern den Schein

Drei junge Autofahrer sorgten in Villach mit ihrer rasanten Fahrweise für einen Polizeieinsatz. Für alle drei endete die nächtliche Fahrt mit dem Verlust des Führerscheins.

Gleich drei junge Autofahrer fielen einer Polizeistreife in der Nacht auf Donnerstag, den 5. November 2026, in Villach auf. Kurz vor Mitternacht waren drei Fahrzeuge in der Stadt unterwegs, die wegen ihrer auffälligen Fahrweise die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zogen. Eine Streife nahm die Verfolgung auf und stellte dabei wiederholt massive Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. „Im Ortsgebiet waren die Lenker mit bis zu 128 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs“, schildert die Polizei. Damit wurde das Tempolimit um bis zu 78 km/h überschritten.

Alle drei mussten Führerschein abgeben

Schließlich gelang es den Polizisten, alle drei Fahrzeuge anzuhalten und die Lenker zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 20 Jahren handelte. Alle drei besaßen lediglich einen Probeführerschein. Für sie war die Fahrt damit vorerst beendet: Die Beamten nahmen ihnen die Führerscheine vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt. Außerdem müssen die drei jungen Lenker mit mehreren Anzeigen rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 07:09 Uhr aktualisiert